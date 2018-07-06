Россия-США: российские рынки в ожидании прорыва

Ранее Россию посетил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, который занимается подготовкой саммита. Болтон встречался с президентом России, главой МИД Сергеем Лавровым и представителями Совета безопасности. "Считаю, что принятое решение о проведении полноформатного саммита глав государств США и России - это очень позитивный факт. Мы считаем, что он сыграет очень важную роль в начале налаживания отношений между Россией и США, потому что на сегодня двусторонние отношения практически заморожены", - передает РГ слова спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

Текущее положение дел на российском фондовом рынке окрашено радужным ожиданием прорыва, который вроде бы все отрицают, но в глубине души все хотят перемен, отмечает руководитель аналитического департамента Международного финансового центра Роман Блинов. Большинство инвесторов, по его словам, с явным облегчением выдохнуло, увидев данные о притоке инвестиций в фонды, ориентированные на инвестиции в российские активы. Это стало поводом для того, чтобы российский фондовый рынок не обвалился ниже психологически и тактически важных уровней поддержки, а именно – индекс (валютных расчётов) РТС устоял на отметках 1 080 – 1 111,11 пунктов, а рублёвый индекс Московской биржи остался верен уровню 2 200 – 2 222,22 пунктов.

Сводный индекс российских государственных облигаций RGBI в конце июня показал самое существенное снижение в текущем году, упав ниже уровней апреля 2018 года, прождолжает эксперт. Но известия о намеченной встрече Владимира Путина и Дональда Трампа прекратило панические распродажи российских долговых инструментов на уровнях в 139 – 138,5 пунктов, как раз на уровне 91-но дневной скользящей средней, и на сегодня мы видим процесс слабой, но консолидации в диапазоне 139 – 140 пунктов.

Реально ситуацию спасли данные о будущей встрече глав государств и новости о том, что один из крупнейших спекулятивных фондов, ориентированный на инвестиции в российский фондовый рынок и российские финансовые инструменты, VanEck Vectors Russia ETF зафиксировал приток спекулятивных средств, указывает Роман Блинов. Судя по Bloomberg , данный фонд после очень длительного периода оттока средств, получил в качестве инвестиций около 110 млн долларов, и эти средства пришли всего за одну неделю. Через такие фонды инвестировать проще и быстрее, и это означает, что полученные инвестиции, практически сразу направляются на покупку необходимых для инвесторов активов.

Стоит отметить, продолжает аналитик, что в последних числах июня приток инвестиций в фонды, ориентированные на инвестиции в российские активы, был максимальным с апреля 2015 года, что не может не воодушевлять биржевых спекулянтов и глобальных инвесторов. Самым большим парадоксом для российского фондового рынка будет разочарование в итогах предстоящего саммита глав РФ и США. В случае такого развития событий Роман Блинов ожидает падения российских активов к новым минимумам.

Поводов для беспокойства в стране на российском финансовом рынке предостаточно, констатирует эксперт. Это и слабые темпы роста ВВП страны, и отсутствие структурных реформ, и неоднозначные инициативы текущего, уже отличившегося правительства Дмитрия Медведева. Всё это может привести к уровням в 1 000,0 – 888,88 по индексу РТС и до отметок в 1 970 – 1 700,0 по рублёвому индексу Московской биржи, прогнозирует Роман Блинов.

Естественно вырастут доходности в российских ОФЗ с текущих уровней 6 -7 %, возможно даже до двухзначных значений в зависимости от выпусков. На последних размещениях рынок и инвесторы уже требовали и в результате получили некоторую премию к рынку, и, считают в Международном финансовом центре, это не предел.

Между тем, отмечает аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов, Дональд Трамп по мере приближения встречи с Путиным старается максимально разрядить атмосферу, намекая, что идет не на агрессивные переговоры, а на вполне дружественную встречу двух лидеров. Можно предположить, говорит эксперт, что одной из главных тем встречи двух президентов, первая часть которой пройдет тет-а-тет, будет иранский вопрос. Иран получил очередное эмбарго на экспорт нефти, но мировая экономика стала настолько глобальной, что полностью изолировать страну не получается: ранее Китай, например, полностью игнорировал санкции США и покупал нефть у Ирана, сейчас Россия может попытаться покупать иранскую нефть через бартер, а сама параллельно наращивать экспорт собственной нефти.

И если не удастся договориться с Россией о содействии на нефтяном рынке, то собственная политика Штатов на ближнем Востоке будет создавать для американской экономики гораздо больше проблем, что они смогут переварить. Текущий рост стоимости нефти — тому пример, продолжает Алексей Антонов. Рынок не верит в то, что предложение нефти после вступления в силу иранского эмбарго не станет меньше, смотрит на сокращающиеся запасы нефти и дистиллятов в США, и предъявляет повышенный спрос. А это может в скором времени означать, что американские граждане начнут платить более высокую цену на бензоколонках, небезосновательно связывая этот факт с действиями своего президента, у которого и так есть проблемы с народным доверием и восприятием гражданами его политики.

Как напоминает Алексей Антонов, нефть буквально 5 дней назад пыталась снова преодолеть отметку 80 долларов за баррель Brent, и пока остановилась совсем недалеко от этой цифры. Приближение саммита будет подталкивать ее вверх, а кульминацией будет встреча двух президентов и их договоренности. Владимир Путин — опытный переговорщик, который наверняка просчитал намерения своего визави, и подготовил симметричные требования по другим внешнеполитическим направлениям, особенно — по санкциям против российских компаний в США. Таким образом, по итогам саммита мы можем увидеть совсем другую политическую картину уже во второй половине июля.