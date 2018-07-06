Технология и особенности печати на холсте

Технология печати на холсте позволяет изготавливать рекламные и выставочные стенды, репродукции известных картин, световые панно, вывески, привлекающие к себе внимание оригинальностью и новизной.
Полученные изображения подвергаются обработке, искусственно старятся, дополняются специальными эффектами, после чего производится непосредственная печать фото на холсте. Это сравнительно новый метод создания изображений. Наибольшее распространение он получил в дизайне интерьеров, в рекламной сфере и при изготовлении сувениров. Холст для печати должен быть высококачественным, чтобы получаемое изображение обладало четкостью, красочностью и долговечностью. От простой бумаги он отличается пластичностью и прочностью. Сырьем для изготовления холста служит лен или хлопок. Исходя из используемой краски, выделяют следующие способы печати на холсте:
- Сольвентными чернилами. Это красящее вещество может содержать примеси токсинов или быть экологически безвредным. Стоимость второй разновидности выше, по этой причине она используется реже. Однако сольвенты не причиняют столь большого вреда, чтобы оказать влияние на здоровье человека или животных в обычных условиях, так как они не контактируют с краской непосредственно. Для уменьшения вреда производства необходимо размещать оборудование в хорошо вентилируемых помещениях. Преимущество использовании данного вида краски состоит в достаточно низкой себестоимости печати, в особенности при большом объеме работы. После проникновения сольвентных чернил в ПВХ-слой они его растворяют, обеспечивая долговечность картины и ее защиту от воздействия внешних факторов. Изготовленные таким способом изображения могут быть использованы для наружной рекламы, поскольку они не смываются дождем и не выгорают под воздействием солнечного света. Единственный недостаток данного способа печати состоит в невысокой четкости изображения, из-за чего его нельзя использовать для печати фотоснимков.
- Водорастворимыми чернилами. Изготовленная при помощи данного способа продукция стоит в несколько раз дороже, чем при использовании сольвентных чернил. Полученные изображения являются яркими и высококачественными. Существенный недостаток использования водорастворимых чернил состоит в том, что они легко смываются водой. Поэтому данный способ печати подходит только для изготовления картин, постоянно находящихся внутри помещений.
- Пигментными чернилами. Этот способ печати отличается самой высокой стоимостью и самым высоким качеством. Красящее вещество состоит из пигментов, которые не растворяются в воде. Размеры цветных частичек составляют примерно 0,1 мкм. Этот способ позволяет получить очень четкое и красочное изображение. На нем видны мельчайшие детали. Полученное изображение обладает устойчивостью к воздействию влаги и солнечных лучей.