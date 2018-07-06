Технология и особенности печати на холсте

Технология печати на холсте позволяет изготавливать рекламные и выставочные стенды, репродукции известных картин, световые панно, вывески, привлекающие к себе внимание оригинальностью и новизной.

Полученные изображения подвергаются обработке, искусственно старятся, дополняются специальными эффектами, после чего производится непосредственная печать фото на холсте. Это сравнительно новый метод создания изображений. Наибольшее распространение он получил в дизайне интерьеров, в рекламной сфере и при изготовлении сувениров. Холст для печати должен быть высококачественным, чтобы получаемое изображение обладало четкостью, красочностью и долговечностью. От простой бумаги он отличается пластичностью и прочностью. Сырьем для изготовления холста служит лен или хлопок. Исходя из используемой краски, выделяют следующие способы печати на холсте: