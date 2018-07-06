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Москва, 06.07.2018

Трамп отчитал Германию за покупку российского газа

«Expert Online» 2018

Президент США Дональд Трамп раскритиковал Германию за недостаточные траты на оборону и большие расходы на российский газ. Он отметил, что Германия, как самая большая страна ЕС, слишком мало тратит средств на оборонные расходы. По мнению Трампа, основной вес по гарантии безопасности стран Евросоюза и Германии несут именно США.

 При этом, по словам Трампа, Германия хочет быть «защищена от России»,  продолжая приобретать российские газ и нефть и «отдавая миллиарды».

«А потом они идут и платят России миллиарды долларов за сделки по нефти и газу, а мы  как полные кретины платим за все», — цитирует выступление Трампа перед своими сторонниками портал Breitbart.

Ранее Трамп разослал письма ряду лидеров стран Евросоюза, в которых потребовал увеличить расходы на оборону. В письме американский лидер отметил, что налогоплательщики США не понимают, почему большая часть расходов в области безопасности Европы лежит на их плечах.

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