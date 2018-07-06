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Москва, 06.07.2018

В Кремле прокомментировали ситуацию с пошлинами США и Китая

«Expert Online» 2018

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с пошлинами США и Китая.

По словам представителя Кремля, повышение таможенных пошлин на китайские товары – протекционизм со стороны США, и это, в совокупности с ответными мерами КНР, может иметь последствия для конкретных секторов мировой экономики, передаёт РИА Новости.

При этом Песков подчеркнул, что Россия со своей стороны будет принимать меры для защиты внутренних интересов.

«Сейчас все с большим вниманием наблюдают на ряд мер, исключительно протекционистского характера, которые принимаются Соединенными Штатами Америки, ответные меры, которые принимаются различными партнёрами по торгово-экономической деятельности, в данном случае Китаем», - отметил глава пресс-службы российского лидера.

Кроме того, он отметил, что это, безусловно, не может не иметь последствий для конкретных секторов мировой экономики.

«Этим продиктован наш интерес к этому. Естественно, Россия делала и будет делать, чтобы предпринимать меры, необходимые для защиты собственных интересов. Тем более что такие меры предусмотрены нормами Всемирной торговой организации», – резюмировал Песков.

Напомним, 6 июля Вашингтон ввёл ввозную пошлину на 818 наименований китайских товаров общим объемом в 34 млрд долл.

В качестве контрмеры Пекин в этот же день ввёл пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров.

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