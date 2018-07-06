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Москва, 07.07.2018

Жемчужные чокеры в стиле принцессы Дианы

«Expert Online» 2018
  • Жемчужные чокеры в стиле принцессы Дианы

Королева людских сердец - принцесса Диана умело смешивала традиции со своим собственным стилем создавая образы, которые до сих пор актуальны. Невероятное обаяние, доброта и безупречный вкус - оружие, при помощи которого она завоевала мир

В течение всей яркой жизни леди Ди ее верным спутником был жемчугОписание: Описание: ⚪, она носила его так, что он только подчеркивал её британский шик.  Одно из самых любимых украшений Дианы - чокер с семью нитками жемчуга, бриллиантами и сапфиром, она носила его даже после развода.

6309.jpg предоставлено пресс-службой
предоставлено пресс-службой

Вдохновившись культовым украшением Дианы, дизайнеры российского жемчужного бренда Nasonpearl создали серию ожерелий под названием «Диана».  Для украшений был использован морской жемчуг отборного качества, редкие топазы и сияющие бриллианты. Роскошный подарок для настоящей леди!

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