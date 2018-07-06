Жемчужные чокеры в стиле принцессы Дианы

Королева людских сердец - принцесса Диана умело смешивала традиции со своим собственным стилем создавая образы, которые до сих пор актуальны. Невероятное обаяние, доброта и безупречный вкус - оружие, при помощи которого она завоевала мир
В течение всей яркой жизни леди Ди ее верным спутником был жемчуг, она носила его так, что он только подчеркивал её британский шик. Одно из самых любимых украшений Дианы - чокер с семью нитками жемчуга, бриллиантами и сапфиром, она носила его даже после развода.
Вдохновившись культовым украшением Дианы, дизайнеры российского жемчужного бренда Nasonpearl создали серию ожерелий под названием «Диана». Для украшений был использован морской жемчуг отборного качества, редкие топазы и сияющие бриллианты. Роскошный подарок для настоящей леди!