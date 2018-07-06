Жемчужные чокеры в стиле принцессы Дианы

Королева людских сердец - принцесса Диана умело смешивала традиции со своим собственным стилем создавая образы, которые до сих пор актуальны. Невероятное обаяние, доброта и безупречный вкус - оружие, при помощи которого она завоевала мир

В течение всей яркой жизни леди Ди ее верным спутником был жемчуг , она носила его так, что он только подчеркивал её британский шик. Одно из самых любимых украшений Дианы - чокер с семью нитками жемчуга, бриллиантами и сапфиром, она носила его даже после развода.

предоставлено пресс-службой

Вдохновившись культовым украшением Дианы, дизайнеры российского жемчужного бренда Nasonpearl создали серию ожерелий под названием «Диана». Для украшений был использован морской жемчуг отборного качества, редкие топазы и сияющие бриллианты. Роскошный подарок для настоящей леди!