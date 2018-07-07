Проверка контрагента по ИНН: основные особенности

Любая компания или индивидуальный предприниматель при рассмотрении возможности сотрудничества с новым деловым партнером желает получить доказательства его надежности.
Один из самых простых, эффективных и распространенных способов решения этой задачи – проверка контрагента по ИНН, присвоенному ФНС.
Какие сведения можно получить при помощи ИНН
В соответствии с требованиями НК РФ, компаниям с 1993 года присваивается индивидуальный код из десяти цифр, каждая из которых несет в себе определенную смысловую нагрузку:
- По первым двум цифрам можно узнать код субъекта РФ, в котором была произведена регистрация компании.
- Две последующие цифры обозначают номер органа налоговой инспекции, несущего ответственность за выполнение проверки в определенном населенном пункте.
- Цифры с пятой по девятую обозначают номер налоговой записи юридического лица в местном органе ОГРН.
- Десятая цифра является контрольной, ее предназначение состоит в максимальной точности определения компании.
С помощью первых четырех цифр из ИНН можно точно установить орган ФНС, присвоивший его компании, и запросить у него все сведения об интересующем потенциальном партнере, в том числе:
- была ли произведена регистрация компании;
- работает ли компания в настоящее время или она была закрыта;
- название компании, место ее нахождения и род деятельности;
- имущество, принадлежащее компании;
- финансовое состояние юрлица – получает ли оно прибыль, расплачивается ли по долгам, выполняет ли свои налоговые обязательства и т. д.
При этом необходимо учитывать, что государственные базы данных о юрлицах открыты только частично. Чтобы получить полный объем сведений в налоговом органе, требуется предъявить письменное разрешение проверяемой компании. Без наличия ее согласия заинтересованное лицо имеет возможность узнать только следующую информацию:
- название и местонахождение юрлица;
- ведет ли юрлицо предпринимательскую деятельность;
- ведутся ли судебные разбирательства в отношении этой компании.
Как правило, «чистые» компании не скрывают основные данные. Если юрлицо, с которым планируется заключить сделку, отказывается раскрывать такую информацию, это является поводом для подозрений в его недобросовестности.
То же самое относится к случаям, когда полученная информация не соответствует заявленным данным. Например, если регистрация потенциального контрагента была произведена недавно, и при этом он позиционирует себя как компанию с многолетним опытом. Несоответствие фактического рода деятельности компании тому, который указан в ОКВЭД, также является поводом для беспокойства.
Способы проверки компании по ИНН
Для получения сведений о юрлице по ИНН можно воспользоваться несколькими способами. Особенности каждого из них описаны ниже.
- Через интернет. Наиболее простой способ состоит в посещении вебсайта ФНС и введении на нем в поисковой строке ИНН, ОГРН или названия проверяемой компании вместе с регионом ее регистрации. Пользователю, сделавшему запрос, предоставляется файл в формате PDF с данными о компании. Другой вариант использования возможностей глобальной сети в данных целях состоит во введении аббревиатуры «ИНН» и присвоенного компании кода из десяти цифр в поисковой системе Yandex или Google. Как правило, таким путем можно попасть на вебсайт компании. Однако к информации, содержащейся на этом онлайн-ресурсе, нужно относиться критически. Если ФНС и другие государственные учреждения несут ответственность за указанные на их вебсайтах данные о юрлицах, то сами юрлица ничем не ограничены в этом отношении и могут размещать на своих интернет-ресурсах не соответствующие действительности сведения. Поэтому желательно использовать официальные источники информации о юрлицах, например сервис https://fek.ru.
- В отделении налоговой службы. Для этого заинтересованному лицу или его представителю нужно нанести визит в местный орган ФНС и запросить данные о конкретной компании. Для этого нужно подать заявление соответствующего содержания, указав в нем причину запроса, ИНН интересующей компании и др. Заявителю необходимо сообщить информацию о себе и предоставить свои контакты. Для получения запрошенных сведений требуется предъявить паспорт и копию заявления.
- Непосредственное обращение в ЕГРЮЛ через его вебсайт. Эти услуги предоставляются безвозмездно. По итогам запроса заявителю будет выдан бумажный или электронный вариант выписки из реестра, в которой приведены основные данные о компании.
Существуют и другие способы получения необходимой информации о юрлице. Такие услуги оказывают посреднические компании, которые могут предоставить более подробные сведения, подробнее здесь. Однако за это придется заплатить, а достоверность предоставленных ими данных не гарантируется. Поэтому в большинстве случаев лучше обращаться в ФНС и другие государственные учреждения.