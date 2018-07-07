Проверка контрагента по ИНН: основные особенности

Любая компания или индивидуальный предприниматель при рассмотрении возможности сотрудничества с новым деловым партнером желает получить доказательства его надежности.

Один из самых простых, эффективных и распространенных способов решения этой задачи – проверка контрагента по ИНН, присвоенному ФНС.

Какие сведения можно получить при помощи ИНН

В соответствии с требованиями НК РФ, компаниям с 1993 года присваивается индивидуальный код из десяти цифр, каждая из которых несет в себе определенную смысловую нагрузку:

По первым двум цифрам можно узнать код субъекта РФ, в котором была произведена регистрация компании.

Две последующие цифры обозначают номер органа налоговой инспекции, несущего ответственность за выполнение проверки в определенном населенном пункте.

Цифры с пятой по девятую обозначают номер налоговой записи юридического лица в местном органе ОГРН.

Десятая цифра является контрольной, ее предназначение состоит в максимальной точности определения компании.

С помощью первых четырех цифр из ИНН можно точно установить орган ФНС, присвоивший его компании, и запросить у него все сведения об интересующем потенциальном партнере, в том числе:

была ли произведена регистрация компании;

работает ли компания в настоящее время или она была закрыта;

название компании, место ее нахождения и род деятельности;

имущество, принадлежащее компании;

финансовое состояние юрлица – получает ли оно прибыль, расплачивается ли по долгам, выполняет ли свои налоговые обязательства и т. д.

При этом необходимо учитывать, что государственные базы данных о юрлицах открыты только частично. Чтобы получить полный объем сведений в налоговом органе, требуется предъявить письменное разрешение проверяемой компании. Без наличия ее согласия заинтересованное лицо имеет возможность узнать только следующую информацию:

название и местонахождение юрлица;

ведет ли юрлицо предпринимательскую деятельность;

ведутся ли судебные разбирательства в отношении этой компании.

Как правило, «чистые» компании не скрывают основные данные. Если юрлицо, с которым планируется заключить сделку, отказывается раскрывать такую информацию, это является поводом для подозрений в его недобросовестности.

То же самое относится к случаям, когда полученная информация не соответствует заявленным данным. Например, если регистрация потенциального контрагента была произведена недавно, и при этом он позиционирует себя как компанию с многолетним опытом. Несоответствие фактического рода деятельности компании тому, который указан в ОКВЭД, также является поводом для беспокойства.

Способы проверки компании по ИНН

Для получения сведений о юрлице по ИНН можно воспользоваться несколькими способами. Особенности каждого из них описаны ниже.

Через интернет. Наиболее простой способ состоит в посещении вебсайта ФНС и введении на нем в поисковой строке ИНН, ОГРН или названия проверяемой компании вместе с регионом ее регистрации. Пользователю, сделавшему запрос, предоставляется файл в формате PDF с данными о компании. Другой вариант использования возможностей глобальной сети в данных целях состоит во введении аббревиатуры «ИНН» и присвоенного компании кода из десяти цифр в поисковой системе Yandex или Google. Как правило, таким путем можно попасть на вебсайт компании. Однако к информации, содержащейся на этом онлайн-ресурсе, нужно относиться критически. Если ФНС и другие государственные учреждения несут ответственность за указанные на их вебсайтах данные о юрлицах, то сами юрлица ничем не ограничены в этом отношении и могут размещать на своих интернет-ресурсах не соответствующие действительности сведения. Поэтому желательно использовать официальные источники информации о юрлицах, например сервис https://fek.ru

В отделении налоговой службы. Для этого заинтересованному лицу или его представителю нужно нанести визит в местный орган ФНС и запросить данные о конкретной компании. Для этого нужно подать заявление соответствующего содержания, указав в нем причину запроса, ИНН интересующей компании и др. Заявителю необходимо сообщить информацию о себе и предоставить свои контакты. Для получения запрошенных сведений требуется предъявить паспорт и копию заявления.

Непосредственное обращение в ЕГРЮЛ через его вебсайт. Эти услуги предоставляются безвозмездно. По итогам запроса заявителю будет выдан бумажный или электронный вариант выписки из реестра, в которой приведены основные данные о компании.

Существуют и другие способы получения необходимой информации о юрлице. Такие услуги оказывают посреднические компании, которые могут предоставить более подробные сведения, подробнее здесь. Однако за это придется заплатить, а достоверность предоставленных ими данных не гарантируется. Поэтому в большинстве случаев лучше обращаться в ФНС и другие государственные учреждения.