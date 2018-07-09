Эксперты назвали три лучших бюджетных автомобиля для города

Автомобиль для передвижения по городу должен иметь автоматическую коробку передач и быть компактным, чтобы маневрировать в плотном потоке и не испытывать сложностей с парковкой, пишет издание «Автоновости дня».

Эксперты СМИ, проанализировали рынок и составили ТОП-3 доступных компактных автомобилей с «автоматом» для езды в городских условиях.

На третьем месте рейтинга расположился хетчбэк Ravon R2, который оборудован 4-ступенчатым «автоматом», работающим в паре с 1.2-литровым 85-сильным мотором. Цена машины с базовой комплектацией составляет 468 тысяч рублей. Отмечается, что из-за компактных размеров и стильной внешности, машина пользуется популярностью у автоледи.

Второе место досталось российской модели Lada Granta в версии с автоматической коробкой передач на 4 ступени по цене 508 тыс. рублей. От модели с пятиступенчатой АМТ специалисты отказались из-за «нерасторопности и рывков при переключении». Из минусов этой машины отмечается «пресная» внешность и невысокий уровень комфорта.

Лидером рейтинга доступных городских «автоматов» стал Ravon Nexia. В отличие от предыдущих двух моделей, этот седан оснащается 6-диапазонной АКПП, что позволяет держать обороты в наиболее оптимальной зоне. Ravon Nexia по цене 529 тысяч рублей по дизайну напоминает Lada Granta, однако, намного превосходит ее в комфорте салона.