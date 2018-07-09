Минфин России ожидает обвала цен на нефть

Минфин России прогнозирует обвальное падения нефтяных цен к 2021 году. Прогноз опубликован в документе «Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», сообщает REGNUM. Точной оценки уровня цен в документе министерства не приводится.

В российском ведомстве считают, что высокие цены на нефть сейчас держаться из-за ряда временных факторов, а именно роста мирового спроса на сырье, резкого роста геополитической премии в цене на фоне усиления политических и торговых конфликтов. Все эти показатели будут держать высокие цены на нефть на протяжении всего 2018 года, в среднем $69,3 за баррель.

Однако, как говорится в документе, начиная с 2019 года цены поползут вниз «на фоне договоренности ОПЕК+ об увеличении нефтедобычи, ослабления ограничивающих факторов для повышения добычи нефти в США и учитывая «неравновесный» уровень текущих высоких цен». По данным минфина, цены на нефть в районе $50 долларов устраивают практически всех серьезных игроков на рынке.

Причем обвальное падение может иметь такой же характер, как в 2014 году. Тогда нефтяные цены неуклонно снижались на протяжении нескольких месяцев.