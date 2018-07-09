СМИ узнал, кого Трамп возьмет на встречу с Путиным

Издание Politico опубликовало список участников делегации США, которая отправится с президентом Дональдом Трампом на встречу с российским лидером Владимиром Путиным.

По данным издания, сопровождать американского главу будут директор по коммуникациям Белого дома, экс-руководитель телеканала Fox News Билл Шайн, советник по национальной безопасности Джон Болтон, пресс-секретарь Сара Сандерс.

Уточняется, что первая леди США Меланья Трамп и ее пресс-секретарь Стефани Гришам также присоединятся к делегации. Дочь американского президента Иванка Трамп и ее муж Джаред Кушнер участия в поездке не примут.

Напомним, встреча двух лидеров пройдет 16 июля в Хельсинки. Путин и Трамп намерены обсудить ситуации в Сирии и на Донбассе, а также ряд международных вопросов и развитие двусторонних отношений. Это будет первая полноформатная встреча лидеров двух стран без привязки к саммитам. Впервые они встретились в Гамбурге на полях G20, затем кратко пообщались во Вьетнаме на саммите АТЭС.