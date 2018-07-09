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Москва, 09.07.2018

Стало известно, как в России будут бороться с недоливом бензина на АЗС

«Expert Online» 2018

В Росстандарте разрабатывают пакет законодательных поправок по борьбе с недоливом топлива на российских АЗС. Ожидается, что новые дополнения позволят ведомству посылать своих сотрудников на контрольные закупки топлива на российских АЗС для выявления фактов недолива, сообщает газета «Известия», ссылаясь на источник в Росстандарте.

Также в ведомстве будут разработаны и введены новые правила по контролю и учету залитого топлива. Ожидается введение и новой системы штрафов за недолив бензина.  

Издание отмечает, что при этом в ведомстве не склонны всю вину за недолив возлагать на администрацию той или иной АЗС. Причинами меньшего количества залитого в бак топлива может быть несоответствующее обязательным требованиям оборудование, которое измеряет количество проданного бензина. Однако в Росстандарте не исключают и заведомо незаконные действия сотрудников АЗС.

Напомним, журналисты НТВ провели «контрольную закупку» топлива на нескольких АЗС России, в ходе которой выяснилось, что бензин на российских заправка недоливают примерно на 1%. Позже Федерация автовладельцев России подтвердила, что около 76% АЗС России действительно недоливают топливо.

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