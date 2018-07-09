«Нафтогаз Украины» запустил вторую волну исков против «Газпрома» в Стокгольмском арбитраже, пишет «КоммерсантЪ». В новом иске компания требует от «Газпрома» 11,58 млрд долларов из-за резкого роста платы за транзит газа с марта 2018 года и до срока истечения контракта 31 декабря 2019 года, обосновывая это необходимостью ускоренной амортизации ГТС.

Суть позиции украинской стороны в том, что в случае, если «Газпром» после 2019 года не будет использовать газотранспортную систему (ГТС) страны, та обесценится. Поэтому, считают в «Нафтогазе», уже сейчас тариф на прокачку должен быть установлен на уровне, который обеспечивает ускоренную амортизацию ГТС до конца 2019 года. Коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил в Facebook, что «Газпром» может уменьшить эту сумму, если продлит контракт на транзит через Украину после 2019 года или же «перестанет блокировать экспорт газа из Средней Азии либо экспорт других компаний из России».

Ранее, в ходе первой волны встречных исков в Стокгольм, поданных в 2014 году, «Газпром» оказался должен «Нафтогазу» 2,6 млрд долларов. Сейчас российская компания пытается оспорить эти решения арбитража в апелляции и заодно отбивается от попыток «Нафтогаза» принудительно взыскать долг.

Судебные иски «Нафтогаза» против «Газпрома» в Стокгольмском арбитраже – пример эпической близорукости нынешнего политического истеблишмента Украины, уверен эксперт Международного финансового центра Владимир Рожанковский. Как известно, немецкий канцлер Ангела Меркель поставила российскому президенту Владимиру Путину условием завершения строительства «Северного потока-2» «невыключение Украины полностью из схемы транзита газа».

Очевидно, указывает эксперт, что Владимир Путин соглашается по одной лишь причине: Европа его постоянно обвиняет в плохом отношении к Петру Порошенко. Все (включая саму Меркель) прекрасно знают причину этого явления, но президенту приходится давать обещания «не выключать» транзит газа через Украину, чтобы не быть обвинённым европейскими потребителями в политизации проекта "Северный поток -2".

И тут, просто как по мановению волшебной палочки, окружение Порошенко начинает «чертовски своевременную» войну с Газпромом. Останется ли Путин по-прежнему «выше мирских дрязг»? Если и так, то только на какое-то непродолжительное время.

Значение «Северного потока-2» для Кремля трудно переоценить. По слухам, даже во время визита Дональда Трампа Финляндии 16 июля его главная озабоченность – моральное давление России на НАТО – будет, видимо, снижено в обмен на невмешательство США в строительство «Северного потока-2».

Пока нас ждут два важных события подряд, напоминает ведущий аналитик Центра современных инвестиционных технологий Денис Владимиров. Сначала, 16 июля состоится встреча Трампа и Путина в Хельсинки, а уже 17 июля саммит России Украины и ЕС по транзиту газа. Вот неспроста такая последовательность. Потому что политически договоренности, к которым придут Россия и США, могут оказать влияние на уверенность положения РФ на саммите 17 июля.

Так, отмечает аналитик, Соединенные Штаты высказываются против строительства газопровода «Северный поток — 2», который напрямую свяжет Россию и Германию, поскольку им самим нужен выход на новые рынки для сбыта своего газа. Некоторые страны ЕС: Польша, Эстония, Литва, Латвия и Дания, равно как и Украина — также выступают против этого проекта, опасаясь слишком большой зависимости от России в области топлива.

Однако, считает Денис Владимиров, если в ходе переговоров, ради будущей победы в промежуточных выборах Трамп примет решение снять, или ослабить санкции в адрес России, то можно ждать, что на встрече 17 июля позиция российской стороны будет достаточно жесткой. От встречи 16 июля будет зависеть, выйдет ли Россия в ближайшее время, хотя бы частично, из-под гнета западных санкций, в результате чего придется пойти на ряд уступок перед Трампом (например, касательно присутствия в Сирии).

Относительно поведения украинской стороны – стоит учитывать время проведения президентских выборов. Следующие назначены на 31 марта 2019 года. Это значит, делает вывод Денис Владимиров, что текущая власть будет пытаться успеть получить транши как можно скорее, пока у них есть право распоряжения бюджетами. Оправдание украинской стороны в том, что в случае, если «Газпром» после 2019 года не будет использовать газотранспортную систему (ГТС) страны, та обесценится, понятно.

Но повышение уже сейчас тарифа на прокачку, и вопрос окупаемости и обесценивания ГТС, более вероятно, являются оправданием, а не первопричиной, уверен эксперт. Так, исходя из экономического положения страны на текущий момент, можно сказать, что о долгосрочном развитии экономики Украины думают во вторую очередь.

Переговоры о будущем газового рынка ЕС с определением судьбы украинского транзита и позиции Росси в условиях запуска ее новых газотранспортных проектов важны одинаково для трех сторон процесса, указывает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. России они необходимы чтобы определится как дальше договариваться с Украиной о транзите газа через ее территорию, поскольку плановый запуск «Северного потока 2» не позволит полностью игнорировать украинскую трубу – так как немецкая часть продолжения «потока», дополнительный трубопровод по которому пойдет газ из РФ будет достраиваться как минимум год.

То есть, объясняет эксперт, по истечению транзитного контракта в 2019 году Россия будет вынуждена так или иначе заключить новое соглашение с Нафтогазом, и здесь то как раз и выгоден для Украины новоиспеченный иск о требовании пересмотреть тарифы на транзит для Газпрома с марта 2018 года. Украина таким образом попытается добиться большей выгоды для себя, оперируя в первую очередь к тому, что новый тариф позволит найти средства для ускоренной амортизации ГТС – а это в свою очередь выглядит как дополнительная гарантия надежности транзита с точки зрения европейцев. Иными словами, Нафтогаз рассчитывает, что и Европейская комиссия и арбитры усмотрят в этом благую цель, чтобы сам Газпром профинансировал подготовку трубы к новому и неизбежному контракту.

Расчет, конечно, достаточно прямолинейный, тем более что с правовой точки зрения нигде в контрактах не указано, что Газпром должен способствовать развитию и модернизации украинской трубы уже после истечения транзитного контракта. Также с точки зрения объективности для того, чтобы Стокгольмский суд принял положительное решение по новому иску, необходимы существенные изменения на газовом рынке и заметные исторические колебания цены на транзит в требуемый период времени со стороны тех же самых европейских прокатчиков газа. Но, говорит аналитик, к разочарованию Нафтогаза, для Газпрома действующий тариф транзита газа в украинской ГТС и так является одним из самых дорогих. Поэтому с точки зрения этих аргументов – шансы выиграть этот иск у Нафтогаза крайне невелики.

Соответственно, делает вывод Илья Жарский, встреча трех сторон в середине июля, скорее всего, вряд ли приведет к положительному решению для Украины, но и Российская сторона не получит уверенности в том, что сможет обойтись в будущем без услуг Нафтогаза. ЕС в первую очередь заинтересована в диверсификации поставок и открытом ценообразовании, дальнейший рост доли Газпрома на рынке ЕС, так или иначе, будет сдерживаться альтернативными поставщиками, в том числе и по газопроводу ТАНАП.

Помимо этого, добавляет эксперт, в ЕС понимают слабую позицию экономики Украины и ее высокую зависимость от транзита, поэтому стороны будут вынуждены идти на компромиссы если не в судебном порядке то в процессе обоюдных договоренностей. Вряд ли Нафтогаз добьётся денежной компенсации от Газпрома на амортизацию своей ГТС, но Украине чтобы заручится уверенностью что ее ГТС и после 2019 года будет нужна Европе, так или иначе необходимо будет вести поиск средств на программу модернизации и продолжать вести судебную игру против Газпрома.