Согласно данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), которая опубликовала ежегодный доклад о труде и занятости в странах, в нее входящих, по итогам 2017 года жители РФ стали работать больше. Так, пишет РБК со ссылкой на текст документа, каждый занятый в среднем провел за работой 1980 часов, что на шесть часов больше, чем в 2016 году. Этот показатель вырос в нашей стране впервые с 2014 года.

При этом Россия второй год замыкает пятерку самых работающих стран. Больше, чем в России, в 2017 году работали только в Мексике, Коста-Рике, Южной Корее и Греции. Зато РФ обходит по этому показателю все страны большой семерки, включая США, Японию и Германию. В целом в прошлом году россияне отработали на 221 час больше, чем в среднем работники в странах ОЭСР (1759 часов).



Между тем, указывает ОЭСР, по «качеству работы» Россия заметно отстает. Так, по качеству трудовых доходов (earnings quality), под которым организация понимает суммарный почасовой заработок, выраженный в долларах и учитывающий степень равномерности распределения доходов среди населения, Россия занимает девятое место с конца с показателем 4,1 доллара, согласно последним доступным данным за 2015 год. В среднем по ОЭСР этот показатель составлял 16,8 доллара. По данным ОЭСР, в 2016 году все работающие россияне за один час создавали 23,7 доллара валового внутреннего продукта (в постоянных ценах); показатель за 2017 год еще недоступен. Для стран ОЭСР этот показатель в два раза выше (47,1 доллара).



Из обзора списка топ-10 самых работающих стран можно увидеть, что здесь нет ни одной страны, экономика которой является мировым лидером по росту и эффективному развитию, указывает аналитик ИК «Алор» Алексей Антонов. Две европейские страны – Греция и Португалия показывают высокую динамику среднестатистических трудочасов, но если взглянуть на их экономические результаты, то говорить об эффективной отдаче работоспособности граждан не приходится. Ни одной страны с высокими экономическими показателями в мире в списке нет.



Это значит, объясняет аналитик, что на эффективность экономики влияет не количество отработанных часов, а качество выполняемого труда. Более того подсчет среднего количества наработанных часов регулярно показывает разные цифры за счет изменения календарного расписания в распорядке трудовых дней – т.е рост или наоборот спад трудовых часов в среднем по стране не отображает реального показателя роста трудоспособности, он скорее просто показывает, как влияли на результаты каждого работника праздничные дни, больничные или наличие отпускных дней.



Возвращаясь к утверждению, что много не значит хорошо, можно привести данные о том что по оценке оказанных работником услуг в денежном эквиваленте, говорит Антонов. Россия далеко не на первых местах, так суммарный почасовой заработок не дотягивает даже до 5 долларов, в то время как в странах из списка Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) этот показатель насчитывает 16,8 долл. Соответственно, делает вывод эксперт, вся эта статистика в очередной раз вскрывает традиционные проблемы нашего государства – отсталость в совершенствовании производительности труда, технологическая отсталость экономики, недостаточный уровень образования трудоспособного населения и низкий уровень качества образования как школьного так и университетского уровня. Отсутствие мотивации у населения работать эффективнее также связано с низким уровнем зарплат и несоразмерно высоким разрывом по качеству уровня жизни жителей крупных городов и средних населенных пунктов.



Низкий уровень оплаты труда в свою очередь прямо влияет на показатели ВВП и эффективность всех сфер экономики. Сейчас ВВП РФ растет на минимальных значениях, а учитывая повышение НДС и порог пенсионного возраста, в следующем году мы рискуем наблюдать еще большее замедление экономики. Это, уверен аналитик ИК «Алор» Алексей Антонов, точно так же скажется и на доходах, и на статистике по трудовым часам. Они вряд ли снизятся, но реальных успехов экономики мы от этого не увидим.



И надо действительно понимать, что количество рабочих часов не является гарантом эффективности работы, добавляет ведущий аналитик компании «Эксперт плюс» Мария Сальникова. Проблемы страны в медлительности процессов, которые обусловлены технологическим отставанием. Нужен электронный документооборот и гибкая система согласования проектов, как минимум. Но если дать новые инструменты работнику старой закалки - эффективность вновь будет низкой. Менталитет таков, что нет желания меняться под потребности нового времени. Конкурентная среда в тех стратегических отраслях, где нужны изменения - низкая.



Хотя, говорит эксперт, если начинать «с головы», то нужны фундаментальные реформы на этапе выбора профессии. Тенденции профессий в мире обуславливают выбор учебных заведений выпускниками школ. Не призвание, не предназначение каждой отдельной личности стоит в приоритете, а возможность быстро начать получать средства для существования. Условно, сложные инженерные профессии на государственной службе - в два и три раза менее прибыльная деятельность, чем продажи мобильных телефонов в розничных сетях.



Коммерческие структуры уже 5-8 лет назад позволяли низкоквалифицированным кадрам получать те блага цивилизации, на которые государственные служащие мечтают заработать и накопить годами. Если послушать население страны, то каждый второй систематично недоволен занимаемой должностью, систематично недоволен своей работой. То есть, указывает Мария Сальникова, тут встаёт вопрос формирования корпоративной культуры, создание атмосферы для развития, перманентная работа над постановкой целей для развития каждого сотрудника. Это все «пробелы», над которыми государству нужно работать и менять мышление населения.