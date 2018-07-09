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Москва, 09.07.2018

Япония: 100 человек погибли от наводнения. Останавливаются заводы

«Expert Online» 2018
  • Не менее 100 человек погибли, многие пропали без вести в результате землетрясения, тайфуна и наводнения в Японии
EPA\TASS

Не менее 100 человек погибли, многие пропали без вести в результате землетрясения, тайфуна и наводнения в Японии

Премьер Абэ: "гонка против времени". Почти шесть миллионов эвакуированных. Daihatsu и Mazda останавливают производство.

Сильнейшее наводнение в Японии продолжает собирать жертвы. По последним официальным даным уже 100 человек погибло десятки числятся пропавшими безвести.

Трагедия случилась после того как на страну почти одновременно обрушились землетрясение, тайфун и сильнейшие проливные дожди. Больше всего пострадали регионы Кансай и Кюсю. Эвакуировано в общей сложности 5,9 миллионов жителей в 19 префектурах.

В районе Mabicho около 1200 гектаров земли были затоплены водой, с 4600 домов полностью затоплены, 17 железнодорожных операторов приостановили услуги. Восстановление транспортного сообщения может занять несколько месяцев. Также несколько компаний автомобильной промышленности были вынуждены приостановить производство из - за трудности в получении запасных частей.

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