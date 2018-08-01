Очередная атака на российский спорт: легенду отечественного биатлона обвинили в коррупции

Туре Бейгард – бывший президент Союза биатлонистов Норвегии – обвинил экс-главу СБР, легендарного советского стреляющего лыжника Александра Тихонова в попытке подкупа должностного лица.

По словам Бейгарда, ещё в 2013 году Тихонов якобы пытался подкупить его, вручив кошелек с 500 евро, пишет газета «Советский спорт».

При этом бывший норвежский спортивный чиновник утверждает, что тогда воспринял это как попытку подкупа.

«Тихонов хотел получить от меня ответную услугу. Это называется коррупция. Ходили слухи, что в те дни не только я получил деньги от Тихонова, но у меня нет абсолютно никаких доказательств», – резюмировал Бейгард, не уточнив, что за услугу хотел от него получить Тихонов и почему он об этой истории вспомнил только сейчас.

Наша справка

Александр Иванович Тихонов родился 2 января 1947 года в селе Уйское (Челябинская область). Четырёхкратный олимпийский чемпион, серебряный призёр зимних Олимпийских игр 1968 года в Гренобле, одиннадцатикратный чемпион мира, пятнадцатикратный чемпион СССР, чемпион спартакиады СССР, обладатель Кубка СССР 1978 года по биатлону.

Президент (1996-2008), вице-президент (2008-2010) Союза биатлонистов России (СБР). Первый вице-президент Международного союза биатлонистов (2002-2009). Заслуженный мастер спорта СССР с 1968 года. Рекорд Тихонова по количеству золотых олимпийских медалей в биатлоне оставался непобитым до 2002 года, а по золотым медалям чемпионатов мира – до 2009 года.

3 апреля 2008 года имя Тихонова было присвоено биатлонному центру в Тюменской области. 26 сентября 2008 г. в Увате открылся музей «А. И. Тихонов — легенда мирового биатлона».