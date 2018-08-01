В Калининграде задержаны вербовщики ИГ

В Калининграде сотрудники ФСБ задержали 9 человек, которые занимались вербовкой в регионе в интересах террористической группировки «Исламское государство»*.

По данным пресс-службы ведомства, задержанные вели идеологическую обработку местных жителей, распространяли запрещенную литературу среди сторонников идей исламского терроризма.

В ходе обысков в домах задержанных изъяты 8 единиц огнестрельного и травматического оружия, а также граната Ф-1 и 168 патронов различного калибра.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года было признано террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.