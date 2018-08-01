Запад вводит запреты на инвестиции из Китая

Компании из Поднебесной сталкиваются все с новыми проблемами при покупке активов как в США, так и в Европе. Правительство ФРГ внесло изменения в закон об иностранных инвестициях, направленные на защиту всех стратегически важных сфер экономики.

После четырех десятилетий почти безмятежного созерцания того, как китайский бизнес проникает в западную экономику, Вашингтон и Брюссель спохватились и решили положить этому конец. Огромные государственные инвестиционные фонды КНР уже почувствовали резкую перемену «климата» как Старом, так и в Новом Свете.

США, Великобритания и Германия дают ясно понять, что намерены прекратить проникновение китайского бизнеса в стратегически важные отрасли экономики. При этом работать бизнесменам из Поднебесной в Америке значительно сложнее, чем в Европе.

«Нас тревожит судьба запланированных инвестиций в США в связи с обострением торговых противоречий между США и КНР», — приводят Financial Times (FT) cлова Тони Дуна, топ-менеджера China Structural Reform Fund (CSRF) с активами в размере 51 млрд долларов.

По словам Дуна, его фонд сейчас ведет переговоры примерно по 40 сделкам в США и ЕС и надеется, что 10-12 из них закончатся успешно. Однако он боится, что крепнущий протекционизм в Новом и Старом Свете негативно повлияет на его работу.

Тони Дун также отмечает, что Европа остается более важным торговым партнером Китая, чем США. Поэтому CSRF будет уделять больше внимания инвестициям в Евросоюз.

Согласно исследованию консалтинговой компании Rhodium Group, китайские инвестиции в экономику Северной Америки в первой половине 2018 года сократились до самого низкого уровня за семь последних лет. Суммарные инвестиции китайских фирм и фондов в США и Канаду рухнули до 2 млрд долларов, что на 92% ниже показателей первой половины 2017 года. Что же касается европейской экономики, то она за тот же период «поглотила» в шесть раз больше инвестиций из Поднебесной – 12 млрд долларов. Кроме того, объем слияний и поглощений в ЕС в январе-июне 2018 года составил 20 млрд долларов, а в Северной Америке — лишь 2,5 млрд.

Вектор деятельности китайского бизнеса за рубежом постепенно меняется с Америки на Европу. Этому во многом способствует резкое ужесточение правил игры для китайских компаний в США. В Европе тоже ужесточили правила для приобретений китайскими компаниями европейских активов, но эти ограничения, по крайней мере, пока значительно уступают американским.

В июле в Великобритании обнародовали документ, в котором на 120 страницах рассказывается о расширении полномочий правительства Ее Величества в деловых отношениях с китайскими компаниями и фондами. Китай упоминается в документе лишь один раз, но в Лондоне никто не скрывает, против кого направлены эти ужесточения.

Берлин на прошлой неделе приказал государственному банку KFW купить 20% акций в энергетическом операторе 50 Hertz, чтобы помешать покупке его китайскими инвесторами. На этой или на следующей неделе ожидается официальный запрет на попытку китайских инвесторов купить Leifeld Metal Spinning, небольшую компанию, специализирующуюся на выпуске материалов и оборудования для аэрокосмической и атомной отраслей.

Подобное беспрецедентное для Германии вмешательство правительства в дела бизнеса показывает, насколько усилились в стране протекционистские настроения. Кстати, резкий толчок к их усилению дала покупка за 4,5 млрд долларов китайской фирмой Midea в 2016 году немецкой роботостроительной фирмы Kuka.

Правительство ФРГ внесло изменения в закон об иностранных инвестициях, направленные на защиту всех стратегически важных сфер экономики. Министерства могут заблокировать любую сделку, которая способна ослабить общественный порядок или безопасность, если на продажу выставляется не менее 25% акций немецких компаний.

Ожидается, что в США Дональд Трамп скоро подпишет закон о расширении полномочий Комитета по иностранным инвестициям (CFI) под предлогом защиты национальной безопасности страны.

«Мы просто не можем позволить Китаю сокращать наше преимущество в национальной безопасности, обходя наши законы и пользуясь возможностями получения инвестиций по очень непонятным причинам,- говорит сенатор от Техаса Джон Корнин, один из авторов нового закона.- Незаконная передача технологий шла без какого бы то ни было надзора слишком долго. Этому необходимо положить конец».