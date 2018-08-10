Каспийское море признают морем

После 12 августа Каспийское море, которое до сих пор было «морем неприятностей», будет приносить всем государствам, находящимся на его берегах, только прибыль и радость. По крайней мере, это главные цели долгожданного соглашения, которое должно оформить статус крупнейшего замкнутого водоема планеты и дать сильный толчок развитию энергетики в регионе, отмечает с неожиданным оптимизмом Financial Times

Каспийское море обладает большими запасами углеводородов и является естественным барьером между огромными месторождениями газа в Туркменистане и Европой. До распада СССР оно отделяло Советский Союз от Ирана. Однако в 1992 году определять статус Каспия предстояло уже не двум, а пяти странам: к России и Ирану, прибавились Казахстан, Туркменистан и Азербайджан. В результате резкого роста числа претендентов, у каждого из которых свои интересы, переговоры потонули в болоте обсуждений и дипломатических споров.

И вот наконец, после четверти века по большей части бесполезных переговоров, в конце тоннеля забрезжил не тонкий луч, а вспыхнул яркий свет. В предстоящее воскресенье в казахском Актау президенты пяти каспийских стран должны пописать договор, регламентирующий статус Каспийского моря. Прорыва удалось достичь при помощи компромиссов. Россия, считающая Каспий зоной своего влияния, согласилась забыть амбиции и возражения против строительства газопровода из Туркменистана в Азербайджан — в обмен на укрепление связей и сотрудничества с бывшими советскими республиками и гарантии безопасности, которые дают ей военное доминирование на Каспийском море, пишут Financial Times (FT). Сговорчивости Москве добавили и нескрываемые попытки США и Китая расширить отношения с каспийскими государствами и закрепиться в этом стратегически важном регионе, считает издание.

«Стороны придерживались диаметрально противоположных взглядов,- рассказал журналисту FT один из дипломатов, готовивших соглашение.- И вот, наконец, нам удалось их сблизить. Ждать этого пришлось долго».

В вопросе с Каспием особое место занимает терминологический аспект. Ответ на вопрос, чем же все-таки он является, морем или озером, важен, потому что от него зависит размер экономических зон государств. Москва и Тегеран считают, что Каспий следует приравнять к морям хотя бы потому, что для озер, в отличие от морей и океанов, международного соглашения, регламентирующего их статус, просто нет. В то же время, Баку выступает за признание Каспия озером и разработку для него совершенно новых правил и законов.

Разногласий было много, причем, разногласий серьезных, но здравый смысл все же взял верх. Стороны поняли, что в их же интересах наконец прийти к единому мнению.

В соглашении много внимания уделено энергетике. Международный консорциум во главе с Казахстаном добывает нефть из Кашаганского месторождения на северо-востоке Каспийского моря. Российский «Лукойл» добывает нефть вблизи российских берегов. Соглашение расчистит дорогу для других схожих проектов. Например, в нем имеется пункт относительно подводных трубопроводов, который поможет Туркменистану наконец начать свой давно откладываемый проект.

Россия уже далеко не первый год блокирует инициативы по газопроводам через Каспий, не без оснований видя в них потенциальных конкурентов российскому газу, поставляемому в Европу. Однако сейчас Москва смягчила тон и готова идти на уступки. Во-первых, Газпром уже укрепил свое монопольное положение на европейском рынке и может особенно не опасаться конкуренции, а во-вторых, Россия хочет сохранять хорошие отношения с бывшими братскими республиками, которые она видит в своей зоне влияния, на фоне очень плохих отношений с Западом и НАТО.

Кроме энергетики, много внимания на переговорах было уделено и военным вопросам. Соглашение заявляет, что в Каспийском море могут находиться войска только каспийских государств. Этот пункт можно считать большой победой России, потому что он запрещает любое присутствие на Каспии НАТО. Россия в военном отношении несравненно сильнее всех соседей по Каспию. Москва уже продемонстрировала потенциальные возможности крупнейшего в мире замкнутого водоема при помощи запуска, из его акватории, ракет по позициям исламских радикалов в Сирии, находящимся на расстоянии 600 километров.

Москва также хочет стать большим игроком на Ближнем Востоке, поэтому для нее важно сохранить хорошие отношения с Тегераном. В этом вопросе очень кстати совпадение целей двух стран в Сирии, где они являются союзниками и поддерживают Башара Асада. Иран интересен для России и с экономической точки зрения – у российских энергетических компаний большие планы по инвестициям в иранский нефтегазовый сектор.