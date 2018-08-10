Путин обсудил с членами Совбеза РФ возможное введение новых антироссийских санкций

Президент РФ Владимир Путин обсудил с членами Совета безопасности России возможное введение новых санкции США против нашей страны.

Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передаёт РИА Новости.

По словам представителя Кремля, на прошедшей встрече кроме прочих затрагивалась тема возможных новых недружественных шагов со стороны Вашингтона в виде торговых ограничений.

Кроме того, Песков отметил, что во время обсуждения была подчеркнута полная нелегитимность подобных действий в рамках международного права.

Напомним, вечером 8 августа американский Госдеп объявил о новом пакете ограничительных мер против РФ из-за так называемого «дела Скрипалей».

В случае принятия законопроекта о санкциях, его разобьют на два этапа. Первая часть ограничительных мер предполагает полный запрет на экспорт в Россию электронных устройств и комплектующих двойного значения.

Второй пакет введут в силу через три месяца, «если Россия не даст гарантий не применять химоружие в будущем». Здесь ограничительные меры могут включать снижение уровня дипломатических отношений, запрет на полеты в США российской авиакомпании «Аэрофлот» и почти полное прекращение американского экспорта.