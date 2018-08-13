Физлицам могут запретить ввоз в ЕАЭС более 300 тыс. долл. без пояснительных документов

Физических лиц могут обязать предоставлять документы о происхождении средств при ввозе на территорию стран Евразийского экономического союз (ЕАЭС) более 300 тыс. долл. наличными или в виде денежных инструментов.

Речь идёт о перемещении такой суммы через таможенную границу ЕАЭС. При этом подтверждающие документы должны будут предоставляться вместе с пассажирской таможенной декларацией, где указаны сведения о ввозимой валюте и денежных инструментах, передаёт «Интерфакс».

По данным агентства, которое ссылается на источник в финансово-экономическом блоке правительства РФ, коллегия Евразийской экономической комиссии уже подготовила соответствующий проект решения, где зафиксирован лимит. В настоящее время документ передан для согласования странам-участникам ЕАЭС, в том числе и России.

По мнению экспертов, если такое решение будет принято, оно поможет бороться с отмыванием нелегальных средств и финансированием терроризма.