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Экономика
Москва, 14.08.2018

Мир все-таки убедили во вредности сахара

«Expert Online» 2018
  • Мешки с сахаром на складе готовой продукции на территории Карачаево-Черкесского сахарного завода в поселке Эркен-Шахар
Александр Рюмин/ТАСС

Мешки с сахаром на складе готовой продукции на территории Карачаево-Черкесского сахарного завода в поселке Эркен-Шахар

Цены на сахар упали до трехлетнего минимума из-за снижения потребления, вызванного агитацией ученых и медиков. Но и производство не падает, а кое-где даже растет. В конце концов, все это вопросы конкуренции.

Производители так называемой «белой смерти» пострадали от ученых и медиков. Они бьют рекорды по производству сахара, но получают все меньше денег. Цены на сахар упали в результате снижения спроса. Пищевая промышленность, следуя рекомендациям ученых и требованиям общественности, все активнее переходит на заменители сахара, с помощью которых можно бороться с диабетом, ожирением и сердечно-сосудистыми болезнями.

Производителям сахара не повезло. Обвал цен на их продукцию идет против тенденции повышения цен на другие сельскохозяйственные продукты, такие, например, как пшеница и кукуруза. Они взлетели из-за опасений плохого урожая, вызванных жарой в Европе и Азии.

Фьючерсы на кукурузу и пшеницу поднялись на 2 и 28% соответственно, а вот на сахар они упали на 30,5% до 10,5 центов за фунт (450 граммов) на ICE Futures U.S. Сахар в этом году стал самым «плохим» продуктом с точки зрения цен. Причем специалисты прогнозируют продолжение падения цен.

Правда, динамика цен проявляется в разных регионах по-разному. В Европе, Канаде и отдельных регионах Азии потребители останутся в выигрыше, а вот в Америке и в Японии с Китаем они проиграют. В проигрыше и главные производители сахара и, в первую очередь, Бразилия, где сахар продается, как утверждают специалисты, ниже себестоимости.

Проблема с сахаром заключается в кардинальных переменах во вкусах потребителей. Они, например, в массовом порядке отказываются от сладких напитков в пользу неподслащенных ледяных чаев и многочисленных сортов сельтерской воды. Достаточно сказать, что в Америке продажи содовой за последние пять лет, по данным Susquehanna Financial Group, снизились на 1,2 млрд долларов, а простой воды – выросли на 1,4 млрд.

Для повышения продаж Coca-Cola впервые в своей истории продемонстрировала новые виды Diet Coke с разными вкусами. В последнем квартале был зафиксирован двузначный рост продаж кока-колы без сахара в то время, как продажи того же напитка только с сахаром выросли лишь на 3%.

В Испании PepsiCo снизила содержание сахара в своих напитках на 29% по сравнению с 2006 годом и работает над тем, чтобы снизить энергетическую ценность двух третей своих прохладительных напитков до 100 калорий.

Крупнейший в Европе производитель сахара Südzucker в июле начал совместную с израильской компанией DouxMatok рекламную кампанию по продвижению продукта, который повышает сладость сахара. Замена позволит уменьшить содержание сахара в продуктах питания в среднем на 40%. При этом потребители не заметят разницы во вкусе продуктов.

«Потребление сахара в Европе и США не растет уже не первый год, - объясняет Джудит Чейз, президент исследовательской компании J. Ganes Consulting LLC. - И оно едва ли будет расти в ближайшем будущем из-за развития альтернативных подсластителей».

Но несмотря на очевидное снижение спроса, предложение растет. Так, по последним данным International Sugar Organization, в этом году ожидается рекордное превышение спроса над предложением. Картина не изменится и в следующем году. Это означает, что для ликвидации излишков сахара потребуется много времени. Специалисты консалтинговой компании Green Pool Commodity Specialists прогнозируют в 2018 году рекордный переизбыток сахара в размере 19 млн тонн.

Все, казалось бы, ясно, но производители сахара и не думают сбавлять обороты. В Индии фермеры, например, расширяют площади под сахарный тростник. Совсем недавно индийское правительство приняло ряд мер, направленных на увеличение производства сахара. И это несмотря на то, что Индия (кстати, уступающая по объемам производства только Бразилии), произведет его в этом финансовом году, который заканчивается 30 сентября, на 6,5 млн тонн больше, чем ей требуется для внутреннего потребления. Конечно, производители заменителей, а это крупнейшие пищевые компании, являются сильными лоббистами и смогли хорошо сыграть на минусах натурального сахара, а скорее, на последствиях недостатков культуры его потребления. Но натуральное остается натуральным и оно со своей стороны тоже сегодня востребовано, так что - зачем же сдаваться?

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