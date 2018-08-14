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Экономика
Москва, 14.08.2018

Индексы — вниз, доллар — вверх

«Expert Online» 2018
  • Америка пошла вниз вслед за Турцией
AP/TASS Автор: Richard Drew

Америка пошла вниз вслед за Турцией

Неужели и Америка посыпалась?

Уход инвесторов от рисков на фоне валютного кризиса в Турции парадоксальным образом стал причиной падения цен и на рынках США. Standard & Poor's 500 и Dow Jones Industrial Average опустились по итогам четвертой сессии подряд. Как пишет «Интерфакс», мир переживает сейчас кризисный этап. Рынки стали настолько напряженными в плане нервов, что любая громкая новость становится источником страха для инвесторов.

При этом ряд внутренних проблем у американских компаний так же негативно влияет на ситуацию. Так, капитализация Tesla Inc. сократилась на 0,4% после того, как несколько инвесторов подали в суд на Маска в связи с его заявлением о планах выкупа акций, обвиняя его в том, что он ввел их в заблуждение. Акции Netflix подешевели на 1,3% после того, как финансовый директор крупнейшего в мире сервиса потокового видео по подписке Дэвид Уэллс сообщил о своем уходе в отставку.

Стоимость  акций VF Corp. упала на 3,6%. Компания, владеющая многими известными марками модной, спортивной и рабочей одежды, объявила о решении выделить бренды, производящие джинсы, в отдельную фирму, акции которой также будут торговаться на бирже. В нее войдут Wrangler и Lee, а также Rustlers и Rock and Republic. Курс ценных бумаг Planet Fitness Inc. рухнул на 5,7% после достижения днем ранее рекордного уровня.

За последние четыре торговых дня DIA был в просадке на 1,8%, а S&P500 на 1,47%, отмечает ведущий аналитик компании «Эксперт плюс» Мария Сальникова. Индекс доллара против корзины валют за аналогичный период взмыл вверх на 1,5%. То есть динамика фондового и валютного рынков коррелируют, налицо перетекание капитала из опасных индексов в надежный доллар. При этом, уверена аналитик, динамика американских индексов совершенно не критичная на текущий момент, однако это не является гарантией надежности и стабильности активов. Так, распродажи стартовали под давлением опасений, что кризис Турции будет распространяться и на другие активы фондового рынка. В такие моменты больше всех поддержку получает доллар как защитный инструмент.

При том, что монетарная политика ФРС США с постепенным повышением ставки в 2019 году прозрачна, понятна и благоприятна для инвестиций в доллар США, так еще и нарастающий политический кризис в мире, из-за достаточно агрессивного поведения рампа, сулит ускорение спроса на американскую валюту, добавляет Мария Сальникова. Индексы, в таких условиях, продолжат просадку вниз. Для DJI ближайшей перспективой падения будет отметка 24713, что на 2,3% ниже текущей цены, а для S&P500 распродажи могут дойти уровня 2715, что на 4,2% ниже текущей цены.

Послушаем лиру

На текущий момент, при этом, указывает Вадим Меркулов, старший аналитик ИК «Фридом Финанс», наблюдается признак восстановления турецкой лиры и других валют развивающихся рынков. Также мы видим, как азиатские площадки начинают свое восстановление, включая японскую и корейскую фондовые биржи. Однако в ближайший дни лира может обновить свой исторический минимум, считает эксперт. Это приведет к падению фондовых рынков ближе к концу недели на уровень 2820 пунктов, учитывая сегодняшний отскок до 2830-2840 пунктов. Вадим Меркулов ожидает, что инвесторы продолжат перекладываться в более безопасные активы, например, американские казначейские облигации, которые выглядят привлекательно на фоне роста курса доллара против основной валютной корзины.

По мнению Вадима Меркулова, эффект от лиры частично переоценен инвесторами и как только волатильность спадет на рынках будет отличное время для покупки. Таким образом, через неделю ситуация прояснится и можно будет закупиться активами на фондовых площадках США. Так что, полагает аналитик, стоит присмотреться к розничному, промышленному, нефтегазовому и финансовому секторам. На фоне положительных статданных и затишья новостного фона между США и Китая придадут уверенности инвесторам, которые начнут покупать подешевевшие активы.

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