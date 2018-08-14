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Политика
Москва, 14.08.2018

NI: Россия в Сирии добилась феноменальных успехов при помощи всего двух эскадрилий

«Expert Online» 2018
  • Президент России Владимир Путин на российской авиабазе "Хмеймим" в декабре 2017 года
Михаил Климентьев/ТАСС

Президент России Владимир Путин на российской авиабазе "Хмеймим" в декабре 2017 года

Россия может заменить Америку

Четыре десятилетия Соединенные Штаты, успешно вытеснившие Советский Союз с Ближнего Востока в конце семидесятых годов прошлого века, наслаждались спокойствием, если можно считать таковым отсутствие Москвы. Однако сейчас это спокойствие закончилось. Авторитетный американский политический журнал National Interest (NI) пишет о возвращении России в самый горячий регион планеты. Причем, подчеркивает, что русские не «пришли», как утверждает подавляющая часть западной прессы, а вернулись. И вернулись, похоже, навсегда.

Возвращение России на Ближний Восток проходит без особых проблем благодаря самим США. Дональд Трамп мог бы осложнить для Москвы этот процесс, но его администрация вместо того, чтобы противодействовать проникновению России в Сирию и другие страны региона, фактически подталкивает их, проводя политику «Америка превыше всего». Она заключается в максимальной концентрации внимания и сил на внутренних проблемах и по возможности, конечно, игнорировании мелких внешних проблем.

Ближний Восток в этом отношении не является исключением. Вашингтон после появления в Белом доме Трампа резко ограничил свою активность в этом регионе, чем, естественно, не преминула воспользоваться Москва. Если дела и дальше будут развиваться в том же русле, что сейчас, то недалек день, когда Россия заменит Америку на Ближнем Востоке, причем, не только в Сирии, где это уже произошло, но и во всем регионе от Марокко до Ирана. Это будет результатом, объясняет NI, как искусной дипломатии России, так и согласия продавать оружие и ядерные реакторы всем, кто попросит.

Мирная ядерная дипломатия

Сейчас, когда все внимание сосредоточено на отношениях Ирана и США, Россия играет все более важную роль в двух других важных и опасных, по мнению NI, тенденциях в регионе. Во-первых, речь идет о массивной гонке вооружений. Достаточно сказать, что только государства Персидского залива и только в 2000-14 годах купили оружия на 1,3 трлн долларов. Во-вторых, Россия – активный участник тенденции по резкому росту количества ядерных реакторов на Ближнем Востоке. Конечно, реакторы необходимы для вполне законной цели – обеспечения энергией. Однако, напоминает NI, программы «мирного атома» на Ближнем Востоке слишком часто приобретают военный характер.

Ввиду действий нынешней американской администрации у союзников Вашингтона возникает все больше сомнений в правильности полной ориентации на Америку. Конечно, они приветствуют ужесточение американской внешней политики после «мягкого» Барака Обамы, но для полного затягивания ран требуется время. К тому же, поведение Дональда Трампа и его характер вызывают серьезные сомнения в том, что ему можно доверять. Все это привело к тому, что американские союзники в регионе оказались сейчас на распутье.

Взять, к примеру, Египет. Каир страшно недоволен тем, что Вашингтон вяло поддерживал в 2011 году режим Мубарака, а после его падения и вовсе приостановил поставки оружия. Результатом этих действий стало новое и значительное сближение Египта с Россией. В прошлом году было подписано соглашение о строительстве российскими специалистами четырех ядерных реакторов. Москва и Каир также восстановили былые связи в военной сфере. Здесь следует упомянуть продажу Египту нескольких десятков современных российских истребителей и боевых вертолетов, а также ракет С-300. Стоит сказать и о проведении совместных военных учений.

Между тем, Египет не один год был главным союзником Вашингтона в регионе после вытеснения СССР в начале семидесятых годов XX века.

Кто чей союзник?

Несколько десятилетий политика США на Ближнем Востоке определялась давнишней сделкой между Вашингтоном и Эр-Риядом, по которой саудиты в обмен на безопасность поставляли американцам нефть. Для защиты Саудовской Аравии Америка в 1991 году даже вступила в войну.

Сейчас ситуация изменилась. Достаточно сказать, что в прошлом году саудовский монарх впервые в истории королевства посетил с официальным визитом Россию. В Москве было подписано соглашение о продаже Россией Саудовской Аравии ракет С-400 и противотанковых ракет. Было подписано и соглашение в области атомной энергетики, по которому Россия надеется построить как минимум два из планируемых Эр-Риядом 16 ядерных реакторов.

Говоря об отношениях между Россией и королевства, следует, конечно, вспомнить и о сотрудничестве нефтяных министерств, которое позволило поднять цены на нефть.

Феноменальная победа

Наибольшего прогресса Москва добилась, конечно, в Сирии, где она, по мнению NI, достигла феноменальных успехов при помощи всего лишь двух эскадрилий боевых самолетов. Спасение Башара Асада обошлось Москве практически бесплатно, особенно, если вспомнить стоимость операций Пентагона.

В знак признательности за помощь Москва получила в аренду на 49 лет две военные базы на территории Сирии и вне всяких сомнений стала главным игроком в этой стране.

Односторонний выход США из ядерной сделки с Ираном и санкции, вступившие в силу 7 августа, подталкивают Тегеран в объятия Москвы. Иран надеется на помощь России в борьбе с американскими санкциями и в предотвращении военного нападения противника. Россия уже поставила Тегерану ракеты С-300 и продала немало самолетов, танков и артиллерийских орудий после снятия с Ирана санкций в 2015 году. Москва построила единственный в ИРИ ядерный реактор и, похоже, намерена продать еще несколько.

Подобный анализ можно провести в отношении большинства государств региона. Все они, включая Турцию, Ливан, ОАЭ, Марокко, Бахрейн, Катар, Ливию, Ирак заинтересованы в российском оружии и военной технике. Существует, кстати, достаточно высокая вероятность и того, что Россия может получить военное присутствие и в Африке – прорабатывается возможность создания российской военной базы в Ливии.

Дипломатический мир, пишет NI, так же, как природа, ненавидит вакуум. Россия быстро и, что самое главное, успешно заполняет вакуум, созданный уходом США с Ближнего Востока.

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