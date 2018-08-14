Курс нацвалюты во вторник усилил свой коррекционный рост после обвала предыдущих дней.

Так, курс доллара США расчётами «завтра» снижался на 1,09 руб., до 66,71 руб., курс евро — на 1,24 руб., до 76,09 руб., следует из данных Московской биржи.



При этом официальный курс евро к рублю, установленный Центробанком на среду, снизился на 1,42 руб. – до 76,2325 руб., курс доллара – на 1,47 руб., до 66,7535 руб., передаёт официальный сайт регулятора.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на среду, снизилась по сравнению с показателем на вторник на 1,45 руб., составив 71,0191 руб.

Напомним, рубль падал с середины прошлой недели, после сообщений о новых санкциях США против России.

В частности, в американском Госдепе объявили о новых ограничительных мерах против Москвы из-за «использования РФ химоружия в Солсбери». При этом отмечалось, что ограничения будут состоять из двух пакетов.

Кроме того, в Конгресс США внесли законопроект с целым набором антироссийских мер, в том числе санкциями против нового российского госдолга и государственных банков.



