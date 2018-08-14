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Москва, 14.08.2018

Российская валюта отыгрывает позиции: рубль усилил рост к доллару и евро

«Expert Online» 2018

Курс нацвалюты во вторник усилил свой коррекционный рост после обвала предыдущих дней.

Так, курс доллара США расчётами «завтра» снижался на 1,09 руб., до 66,71 руб., курс евро — на 1,24 руб., до 76,09 руб., следует из данных Московской биржи.

При этом официальный курс евро к рублю, установленный Центробанком на среду, снизился на 1,42 руб. – до 76,2325 руб., курс доллара – на 1,47 руб., до 66,7535 руб., передаёт официальный сайт регулятора.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на среду, снизилась по сравнению с показателем на вторник на 1,45 руб., составив 71,0191 руб.

Напомним, рубль падал с середины прошлой недели, после сообщений о новых санкциях США против России.

В частности, в американском Госдепе объявили о новых ограничительных мерах против Москвы из-за «использования РФ химоружия в Солсбери». При этом отмечалось, что ограничения будут состоять из двух пакетов.

Кроме того, в Конгресс США внесли законопроект с целым набором антироссийских мер, в том числе санкциями против нового российского госдолга и государственных банков.

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