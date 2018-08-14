Страшная трагедия в Италии: при обрушении моста в Генуе погибли десятки человек

Ужасная трагедия произошла днём 14 августа в Италии. В результате крушения автомобильного моста в итальянском городе Генуя погибли десятки человек, передаёт Adnkronors.

По словам представителя пожарной службы города, крушение затронуло «по меньшей мере 20 транспортных средств».

Мост, построенный в 60-х годах, проходит над рекой и побережьем, где находятся жилые дома. Как пишет газета Repubblica, обломки моста упали на густонаселенный участок. Судя по фотографиям с мест, обломки могли упасть на некоторые здания.

В настоящее время к месту ЧП выехали спасатели и команды кинологов. Сюда также направляется министр транспорта и инфраструктуры Италии Данило Тонинелли. В своем микроблоге в Twitter он уже написал, что произошедшее выглядит как «чудовищная трагедия».

Также стало известно, что премьер-министр Италии Джузеппе Конте находится в контакте с Тонинелли и главой национальной службы Гражданской обороны Анджело Боррелли и получает постоянно обновляющуюся информацию о произошедшем.

На опубликованной в Сети Интернет фотографии у моста отсутствует пролёт длиной до двух сотен метров. Высота моста в месте обрушения составляла около 100 метров.

Движение по трассе А10 перекрыто в обоих направлениях.

Причины обрушения пока неизвестны. Также пока нет точной информации о числе погибших и пострадавших. Предположительно, жертвами этой трагедии стали десятки человек. Двоих пострадавших удалось вытащить из упавшего автомобиля. Другие подробности пока не сообщаются.

Наша справка

Мост Моранди с 1963 по 1967 год строила Società Italiana per Condotte d'Acqua. Он проходит над рекой Польчевера, соединяя районы Генуи Сампьердарена и Корнильяно. Длина моста - 1182 метра, высота дорожного полотна достигает 45 метров, высота пилонов достигает 90 метров.



