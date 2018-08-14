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Москва, 14.08.2018

Турция прекращает закупку американской электронной продукции

«Expert Online» 2018

Реджеп Тайип Эрдоган – президент Турции – заявил, что его страна прекращает закупку электронной продукции у США.

По его словам, Анкара «начинает бойкотировать электронику из США».Кроме того, турецкий лидер напомнил, что Вашингтон в качестве оружия против Турции использует экономику, передаёт агентство Anadolu.

«Поэтому мы отвечаем тем же», – подчеркнул Эрдоган.  

При этом он отметил, что всё-таки лучшим ответом на экономическое давление на Анкару будет рост производства и занятости в Турции. 

«Консервация производства недопустима. Нужно больше производить и экспортировать», – сказал Эрдоган.

Комментируя падение курса турецкой лиры, он добавил, что у Турции «одна из самых здоровых банковских систем в мире».

Напомним, ранее Эрдоган заявил, что власти США пытаются нанести Анкаре «удар в спину».

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