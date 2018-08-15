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Москва, 15.08.2018

Опубликован рейтинг лучших вузов России

«Expert Online» 2018

Обнародованы результаты Шанхайского рейтинга вузов, который является одним из самых авторитетных в мире, наряду с QS и THE. 

Этот рейтинг составляется на основе исследований деятельности более 1 300 университетов мира. В его методологию составители заложили четыре критерия: качество образования, качество профессорско-преподавательского состава, научная деятельность и средняя результативность сотрудника.

Кроме того, на рейтинг вуза влияет в том числе то, получали ли выпускники Нобелевскую премию или медали Филдса. Научная деятельность вуза оценивается по количествам публикаций в журналах Nature и Science и т.д.

В этом году в рейтинг лучших высших учебных заведений мира вошёл целый ряд российских вузов, список которых публикует сетевое издание «Вести. Экономика».

Лучшим из российских вузов уже традиционно стал МГУ, который попал в топ-100 и занял 86-ю позицию мирового рейтинга. МГУ включает 43 факультета, на которых обучаются свыше 50 тыс. студентов. На базе университета функционируют научно-исследовательские центры, научный парк, медицинский научно-образовательный центр, спутники, обсерватории, музеи и научные станции по всей России и за рубежом. 

Кроме того, МГУ является признанным лидером среди российских вузов в международных рейтингах образовательных организаций, в списке Нобелевских лауреатов - 11 ученых и выпускников университета.

Второе место среди российских вузов у Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), основанного ещё в 1724 году. Почти за 300 лет своего существования он закрепил за собой право называться также одним из лучших вузов России: богатое историческое прошлое, современная широкая исследовательская деятельность, активное развитие и новаторство позволяют СПбГУ находиться на передовых рубежах российской науки.

В университете работает около 12 тыс. сотрудников и обучается более 30 тыс. человек. Ученые СПбГУ ведут научные исследования практически во всех областях знаний, осуществляют экспертную и консультационную деятельность, активно сотрудничают с коллегами в России и за рубежом. 

Замыкает тройку лидеров Московский физико-технический институт, который осуществляет подготовку специалистов высшей квалификации в различных областях современной науки и техники.

В топ-12 лучших вузов России также вошли: Новосибирский государственный университет, Томский государственный университет, Уральский государственный университет имени А.М. Горького, Университет ИТМО (Санкт-Петербург), Казанский (Приволжский) федеральный университет, Национальный исследовательский технологический университет МИСиС, Высшая школа экономики, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого и Томский политехнический университет.

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