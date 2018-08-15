Пхеньян пока не подтвердил визит Ким Чен Ына в Россию

Глава КНДР Ким Чен Ын пока не подтвердил свое участие в Восточном экономическом форуме России в сентябре этого года. Об этом сообщил источник в Москве, по словам которого приглашение российской стороны остается в силе, однако, строгой привязки в визита к мероприятию нет.

КНДР предлагались разные варианты посещения России: с привязкой к форуму и отдельно от него, сообщает РИА новости.

Напомним, четвертый Восточный экономический форум пройдет 11–13 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский.

Ранее о приглашении главы КНДР на форум рассказал президент России Владимир Путин, который при этом не исключает, что встречу можно провести и вне рамок форума, согласовав все условия по линии министерства иностранных дел.