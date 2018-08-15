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Москва, 15.08.2018

Составлен ТОП - 10 курортов Краснодарского края для отдыха в сентябре

«Expert Online» 2018

Сервис бронирования жилья Tvil.ru составил рейтинг самых популярных курортов Краснодарского края на сентябрь. Исследование проводилось на основе результатов бронирования жилья  в частном секторе для проживания с 1 по 30 сентября.

Сообщается, что в десятку самых востребованных курортов среди россиян вошли Сочи, Анапа, Геленджик, Ейск, Кабардинка, Архипо-Осиповка, Дивноморское, Голубицкая, Туапсе и Джубга.

Места в первой тройке распределились следующим образом: первое место у Сочи, второе досталось Анапе, на третьем месте расположился Геленджик. Четвертую и пятую строчки разделили Ейск и Кабардинка.

Отмечается, что большинство туристов бронируют жилье на этих курортах на период от семи до десяти ночей и готовы потратить на проживание от 1 425 до 2 152 рублей в сутки. Как сообщает сервис, самый бюджетный отдых в Туапсе, здесь за сутки проживания гости заплатят 1481 рубль. Дороже всего отдых обойдется в Дивноморском- 2 152 рубля в сутки.

Дольше других в сентябре планируют отдых туристы в Сочи, Анапе, Геленджике и Дивноморском. В среднем гости намерены задержаться  в этих местах до 10 дней.

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