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Москва, 16.08.2018

Бывшего замглавы московского СК РФ Никандрова приговорили к 5,5 годам колонии

«Expert Online» 2018

Мосгорсуд признал Дениса Никандрова – бывшего первого заместителя главы московского Управления СК РФ виновным в получении взятки в особо крупном размере и приговорил его к 5,5 годам колонии строгого режима.

Именно на таком приговоре Никандрову ранее настаивало гособвинение, передаёт «Интерфакс».

По данным агентства, суд также лишил его звания генерал-майора юстиции и запретил занимать должности в правоохранительных структурах и органах власти в течение 3-х лет.

При этом отмечается, что процесс в отношении Никандрова проходил в закрытом режиме, так как материалы его дела содержат засекреченные документы. Дело было рассмотрено в особом порядке - без исследования доказательств, поскольку офицер заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием, что подразумевает полное признание им вины.

Наша справка

Дениса Никандрова, экс-главу Управления собственной безопасности СК РФ Михаила Максименко и его заместителя Александра Ламонова задержали в июле 2016 года.

Все их обвинили в получении взятки от вора в законе Шакро Молодого (Захария Калашова) за помощь в освобождении его соратника Андрея Кочуйкова (Итальянца), которого арестовали после перестрелки на Рочдельской улице около кафе Elements в Москве.

Изначально Никандров не признавал вину и написал письмо главе СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой забрать его дело у ФСБ, так как расследование, по его мнению, не будет объективным. Однако затем он дал признательные показания и заключил сделку со следствием. Именно после его показаний был задержан его руководитель Дрыманов. Ему инкриминируется два эпизода взяточничества — крупного и особо крупного. Следствие считает, что он также получил деньги за освобождение Кочуйкова. Кроме того, Никандров рассказал, что в 2016 году дал Дрыманову взятку за содействие назначению на должность.

Ранее Максименко приговорили к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 165 млн рублей. Ламонова - к 5 годам колонии строгого режима и штрафу в 32 млн рублей.

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