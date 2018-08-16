Что посмотреть в Санк-Петербурге за несколько дней

Санкт-Петербург славится своей богатой историей и великолепной архитектурой. В этом городе находится огромное количество достопримечательностей. Характерными особенностями Северной столицы являются тождественные площади, просторные улицы в центральной части, а также сотни интересных зданий, каждое из которых обладает собственной историей.

В музеях представлены сокровища царской России и экспонаты, являющиеся свидетельством великих советских достижений и напоминанием о военно-морской мощи государства. Также здесь хранится память о деятелях искусства и культуры. Для детей предусмотрена интерактивная форма подачи информации.

В городе работает свыше 100 театров, в которых регулярно выступают известные коллективы и выпускаются премьеры.

В зданиях-памятниках, расположенных в центральной части города, размещаются книжные магазины и кинотеатры, предлагающие своим посетителям артхаусные программы. В Санкт-Петербурге можно отлично сочетать шопинг с культурной программой.

Перед поездкой в Питер рекомендуется составить план и маршрут экскурсий на каждый день, в этом вам поможет https://nevablog.ru. Также следует отметить все достопримечательности, которые хотелось бы увидеть. Такой подход позволяет посетить все знаковые для туриста места и не растеряться в большом городе.

На помощь путешественнику всегда может прийти специальная карта Санкт-Петербурга, на которой нанесены обзорные площади, памятники архитектуры, культурные центры, парки и другие объекты, представляющие интерес для гостей города.

Главные достопримечательности Санкт-Петербурга

Если вы планируете визит в Северную столицу на один день, то оптимальным вариантом будет обзорная прогулка по центру.

Знакомство с городом следует начать с окончания Невского проспекта и двигаться по направлению к Адмиралтейству. Шпиль здания будет служить ориентиром. Его отлично видно с любой точки Вознесенского проспекта и ул. Гороховой.

На пути вам будут встречаться объекты петербургской архитектуры. Дорога лежит через пл. Восстания, мост через Фонтанку, Екатерининский сквер, Гостиный двор, Казанский мост (самый низкий городской мост), Казанский собор, Зеленый мост через р. Мойку. Итак, вы добрались до Дворцовой площади. Любители искусства обязательно должны посетить Эрмитаж. Также можно отправиться на Биржевую площадь, путь к которой лежит через Дворцовый мост. Если немного отклонится от Невского проспекта, то вы окажетесь в Александровском саду. Совсем недалеко расположен Медный всадник и смотровая площадка Исаакиевского собора. Устав от пешей прогулки, можно отправиться на Марсовое поле и немного расслабиться.

Для туристов, которые приезжают в Петербург на один день, разработаны специальные обзорные экскурсии.