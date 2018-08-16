Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!
Подписка
Москва, 17.08.2018

Что посмотреть в Санк-Петербурге за несколько дней

«Expert Online» 2018

Санкт-Петербург славится своей богатой историей и великолепной архитектурой. В этом городе находится огромное количество достопримечательностей. Характерными особенностями Северной столицы являются тождественные площади, просторные улицы в центральной части, а также сотни интересных зданий, каждое из которых обладает собственной историей.

В музеях представлены сокровища царской России и экспонаты, являющиеся свидетельством великих советских достижений и напоминанием о военно-морской мощи государства. Также здесь хранится память о деятелях искусства и культуры. Для детей предусмотрена интерактивная форма подачи информации.

В городе работает свыше 100 театров, в которых регулярно выступают известные коллективы и выпускаются премьеры.

В зданиях-памятниках, расположенных в центральной части города, размещаются книжные магазины и кинотеатры, предлагающие своим посетителям артхаусные программы. В Санкт-Петербурге можно отлично сочетать шопинг с культурной программой.

Перед поездкой в Питер рекомендуется составить план и маршрут экскурсий на каждый день, в этом вам поможет https://nevablog.ru. Также следует отметить все достопримечательности, которые хотелось бы увидеть. Такой подход позволяет посетить все знаковые для туриста места и не растеряться в большом городе.

На помощь путешественнику всегда может прийти специальная карта Санкт-Петербурга, на которой нанесены обзорные площади, памятники архитектуры, культурные центры, парки и другие объекты, представляющие интерес для гостей города.

Главные достопримечательности Санкт-Петербурга

Если вы планируете визит в Северную столицу на один день, то оптимальным вариантом будет обзорная прогулка по центру.

Знакомство с городом следует начать с окончания Невского проспекта и двигаться по направлению к Адмиралтейству. Шпиль здания будет служить ориентиром. Его отлично видно с любой точки Вознесенского проспекта и ул. Гороховой.

На пути вам будут встречаться объекты петербургской архитектуры. Дорога лежит через пл. Восстания, мост через Фонтанку, Екатерининский сквер, Гостиный двор, Казанский мост (самый низкий городской мост), Казанский собор, Зеленый мост через р. Мойку. Итак, вы добрались до Дворцовой площади. Любители искусства обязательно должны посетить Эрмитаж. Также можно отправиться на Биржевую площадь, путь к которой лежит через Дворцовый мост. Если немного отклонится от Невского проспекта, то вы окажетесь в Александровском саду. Совсем недалеко расположен Медный всадник и смотровая площадка Исаакиевского собора. Устав от пешей прогулки, можно отправиться на Марсовое поле и немного расслабиться.

Для туристов, которые приезжают в Петербург на один день, разработаны специальные обзорные экскурсии.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Рынок новостроек станет чище, а дольщики заплатят за свои гарантии

    Девелоперы предлагают поторопиться с покупкой квартир, поскольку ввиду новых правил долевого строительства новостройки могут подорожать уже к началу будущего года

    Время фиксировать ставку

    Ставки по депозитам продолжают стремиться вниз. На них давит и низкая инфляция, и снижающаяся маржа банков. В этой ситуации Альфа-банк предлагает 7% по накопительному счету

    КАРТА ПУТЕШЕСТВИЙ

    Банк начал продажи кобрендинговой карты AlfaTravel, которая позволяет не только копить мили, но и получать целый комплекс услуг в путешествии. С помощью этой карты Альфа-банк рассчитывает дополнительно привлечь обеспеченных клиентов

    Современная программа лояльности: трансформация

    Неценовые активности помогают ритейлерам "встряхнуть" рынок. Сеть продуктовых магазинов "Магнит" - запустила новую программу лояльности "С любовью от Роналдиньо"
    Реклама

    TOP

    1. NI: Россия в Сирии добилась феноменальных успехов при помощи всего двух эскадрилий
      Четыре десятилетия Соединенные Штаты, успешно вытеснившие Советский Союз с Ближнего Востока в конце семидесятых годов прошлого века, наслаждались спокойствием, если можно считать таковым отсутствие Москвы. Так что теперь русские не «пришли», а вернулись на Ближний Восток, причем для того, чтобы больше не уходить, утверждает американское издание
    2. Грозит ли долларовым счетам принудительная конвертация
      Антон Силуанов уверен, что новые американские санкции для российских банков, если до них дойдет дело, будут неприятными, но не смертельными, и что «по сути, ограничения выйдут боком для тех же самых американцев». Но на самый животрепещущий вопрос — что будет с долларовыми счетами? — прямого ответа нет. Некоторые сценарии берут за пример своеобразный опыт Аргентины
    3. Медведев сделал важное заявление о повышении пенсионного возраста в России
      Медведев сделал важное заявление о повышении пенсионного возраста в России