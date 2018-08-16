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Москва, 16.08.2018

Движение вверх: сборная РФ по футболу значительно поднялась в рейтинге ФИФА

«Expert Online» 2018

Сборная России по футболу после лучшего в своей выступления на чемпионате мира, который проходил в нашей стране, совершила головокружительный взлёт в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).

Подопечные Станислава Черчесова поднялись с 70 на 49 место, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФИФА.

Напомним, на прошедшем в июне-июле 2018 года футбольном первенстве Россия дошла до четвертьфинала, где уступила сборной Хорватии в серии пенальти.

Первую строчку рейтинга занимает победитель мундиаля – сборная Франции, второе место у команды Бельгии, третье – у Бразилии.

Следующая версия рейтинга ФИФА будет опубликована 20 сентября

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