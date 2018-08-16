NI: Россия в Сирии добилась феноменальных успехов при помощи всего двух эскадрилий

Четыре десятилетия Соединенные Штаты, успешно вытеснившие Советский Союз с Ближнего Востока в конце семидесятых годов прошлого века, наслаждались спокойствием, если можно считать таковым отсутствие Москвы. Так что теперь русские не «пришли», а вернулись на Ближний Восток, причем для того, чтобы больше не уходить, утверждает американское издание

Валюта стала не нужна

Новый пакет санкций США, который намерены принять американские сенаторы, не вызвал ажиотажного спроса на валюту