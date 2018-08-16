Немецко-австрийско-швейцарский общественный телевизионный канал 3sat признал принадлежность Крыма Российской Федерации. Этот факт был отмечен в документальном фильме «Сплошь Сибирь» (Sibirien total). Премьера фильма состоялась накануне вечером, 15 августа.

Документальный репортаж, в котором на 2 минуте 30 секунде показывается карта с российским Крымом, рассказывает о поездке кинодокументалиста из Германии Дэвида Д. Лейнса на восток России.

В начале ленты режиссеры продемонстрировали карту Российской Федерации, где Крым был отмечен тем же цветом, что и остальная территория страны. При этом при попытке посмотреть фильм появляется предупреждение об ограничении просмотра для российских пользователей.

Канал 3sat принимают около 40 млн домохозяйств в Германии и ещё 85,5 млн семей в Западной Европе. Его учредителями являются общественные телеканалы ARD и ZDF (ФРГ), ORF (Австрия) и SRG SSR (Швейцария).

Напомним, ЕС не признает итоги референдума в Крыму, по результатам которого полуостров вернулся в состав России. В этой связи объединение ввело антироссийские санкции, от которых пострадали многие страны Евросоюза.