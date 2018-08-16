Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!
Подписка
Москва, 16.08.2018

Немецкий телеканал признал Крым российским

«Expert Online» 2018
  • Немецкий телеканал признал Крым российским
Фото: ruwest.ru

Немецко-австрийско-швейцарский общественный телевизионный канал 3sat признал принадлежность Крыма Российской Федерации. Этот факт был отмечен в документальном фильме «Сплошь Сибирь» (Sibirien total). Премьера фильма состоялась накануне вечером, 15 августа.

Документальный репортаж, в котором на 2 минуте 30 секунде показывается карта с российским Крымом, рассказывает о поездке кинодокументалиста из Германии Дэвида Д. Лейнса на восток России.

В начале ленты режиссеры продемонстрировали карту Российской Федерации, где Крым был отмечен тем же цветом, что и остальная территория страны. При этом при попытке посмотреть фильм появляется предупреждение об ограничении просмотра для российских пользователей.

Канал 3sat принимают около 40 млн домохозяйств в Германии и ещё 85,5 млн семей в Западной Европе. Его учредителями являются общественные телеканалы ARD и ZDF (ФРГ), ORF (Австрия) и SRG SSR (Швейцария).

Напомним, ЕС не признает итоги референдума в Крыму, по результатам которого полуостров вернулся в состав России. В этой связи объединение ввело антироссийские санкции, от которых пострадали многие страны Евросоюза.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Рынок новостроек станет чище, а дольщики заплатят за свои гарантии

    Девелоперы предлагают поторопиться с покупкой квартир, поскольку ввиду новых правил долевого строительства новостройки могут подорожать уже к началу будущего года

    Время фиксировать ставку

    Ставки по депозитам продолжают стремиться вниз. На них давит и низкая инфляция, и снижающаяся маржа банков. В этой ситуации Альфа-банк предлагает 7% по накопительному счету

    КАРТА ПУТЕШЕСТВИЙ

    Банк начал продажи кобрендинговой карты AlfaTravel, которая позволяет не только копить мили, но и получать целый комплекс услуг в путешествии. С помощью этой карты Альфа-банк рассчитывает дополнительно привлечь обеспеченных клиентов

    Современная программа лояльности: трансформация

    Неценовые активности помогают ритейлерам "встряхнуть" рынок. Сеть продуктовых магазинов "Магнит" - запустила новую программу лояльности "С любовью от Роналдиньо"
    Реклама

    TOP

    1. NI: Россия в Сирии добилась феноменальных успехов при помощи всего двух эскадрилий
      Четыре десятилетия Соединенные Штаты, успешно вытеснившие Советский Союз с Ближнего Востока в конце семидесятых годов прошлого века, наслаждались спокойствием, если можно считать таковым отсутствие Москвы. Так что теперь русские не «пришли», а вернулись на Ближний Восток, причем для того, чтобы больше не уходить, утверждает американское издание
    2. Валюта стала не нужна
      Новый пакет санкций США, который намерены принять американские сенаторы, не вызвал ажиотажного спроса на валюту
    3. Торговая война США-Китай перекраивает торговые потоки
      Последние шаги со стороны США в торговой войне против Китая закрывают путь китайским товарам не только в эту страну, но и в Европу. Однако новый раунд повышения пошлин может задеть за живое и американскую промышленность