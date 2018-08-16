Особенности ремонта кровли в зависимости от типа покрытия

Конструкционная надежность любого здания напрямую зависит от состояния кровли. Но именно эта защитная конструкция чаще всего подвергается воздействию атмосферных осадков, что в результате может привести к возникновению коррозии или механическим повреждениям крыши.

Чтобы не доводить ее состояние до плачевного, даже самый мелкий ремонт кровли http://liding12.ru/articles/remont-krovli/ следует производить своевременно.

Осмотр кровли

Тщательное обследование крыши здания нужно производить не менее двух раз в год. Это позволит вовремя выявить возможные дефекты и оперативно их устранить. Характер осмотра кровли зависит от ее типа.

Так, например, скатная крыша требует анализа состояния стропил, оценки температуры всех деталей конструкции и технического состояния покрытия, а также определения уровня влажности элементов кровли, выполненных из древесины. В то время как обследование плоской кровли включает в себя скрупулезное исследование гидроизоляционного покрытия.

Обслуживание крыши

После того как строительство здания полностью завершено и оно введено в эксплуатацию, необходимо позаботиться об обслуживании кровли. Кроме проведения плановых обследований, данная услуга предусматривает очистку поверхности крыши от загрязнений, ну и конечно, проведение необходимых ремонтных работ.

Возможно, кому-то это покажется лишним, но мало кто знает, как правильно ухаживать за кровлей в разное время года. Поэтому разумнее будет ее обслуживание доверить профессионалам.

Особенности ремонта

Ремонтные работы, проводимые на крыше здания, могут быть нескольких видов – текущими, аварийными или капитальными. Несмотря на то, что последние из них наиболее сложные и дорогостоящие, в некоторых ситуациях без них не обойтись. Например, когда кровля после длительности использования серьезно обветшала, испортилась в результате пожара, коррозии или механических повреждений или же имеет дефекты, не подлежащие исправлению.

Капитальный ремонт включает в себя несколько видов работ, в числе которых демонтаж старого покрытия, избавление от прежних поддерживающих конструкций и установка новых, замена гидро- и теплоизоляции, а также восстановление привлекательного внешнего вида крыши.

Что касается аварийного и текущего ремонта кровли, то они главным образом направлены на исправление локальных повреждений, таких как: устранение протечек, замена отдельных участков покрытия или формирование заплаток. Но с течением времени такие работы перестанут давать прежние ощутимые результаты, поэтому рано или поздно придется прибегнуть к капитальному ремонту.