Первая неделя новой и одновременно привычной жизни «под санкциями» показала иранцам, что их ждут тяжелые времена. Первым делом Иран вынужден был начать продавать нефть дешевле, чтобы покрепче привязать к себе импортеров в преддверии еще более деструктивной волны санкций.

Кислородное голодание

В преддверии вступления в силу американских санкций по иранской нефти Тегеран отчаянно пытается спасти свой нефтяной рынок от надвигающегося краха. Для того, чтобы покрепче привязать к себе импортеров нефти, иранцы снижают цены на «черное золото». В первую очередь, для главных покупателей иранской нефти – Китая и Индии. Reuters сообщает о снижении National Iranian Oil Company цен на нефть для азиатских покупателей на 0,75 - $0.90 за баррель. Не забыты и западные импортеры. Для них цены снижены на полдоллара за баррель.

Первая неделя новой и одновременно привычной жизни «под санкциями» показала, что Иран ждут тяжелые времена. За три года жизни после частичной отмены санкций иранцы немного подышали почти полной грудью и вот им вновь перекрывают кислород.

Беспорядки, прокатившиеся в последние пару недель по Ирану, показывают, что иранцы не намерены безропотно мириться с резким ухудшением жизни, начавшимся еще до 7 августа, дня вступления в силу первого блока американских санкций. Пока акции протеста проходят в основном под экономическими лозунгами, но очевидно, что с каждым днем будет появляться все больше и политических требований, касающихся, в первую очередь, смены правительства и режима. Это, конечно, не значит, что режиму аятолл в Иране угрожает серьезная опасность. По крайней мере, сейчас в августе.

Однако наученные горьким опытом 2009 года, когда Иран захлестнула волна кровавых беспорядков и демонстраций, в которых участвовало более миллиона человек, власти приготовились к худшему.

Но если правительству Хасана Роухани что-то и угрожает, то это не «улица», а внутренние враги, консерваторы и «ястребы», которых в ИРИ хватает. Лагерь противников «либерального» (по иранским меркам, конечно) правительства наверняка существенно усилится в ноябре. Напомним, 4 ноября должен вступить в силу второй блок американских санкций, среди которых и наиболее чувствительные для иранской экономики, а значит и для жизни простых иранцев меры, направленные против главного источника поступлений в бюджет – нефти.

Что делать

Конечно, правительство пытается готовиться к 4 ноября заранее. Несмотря на воинственные, как всегда, заявления высокопоставленных иранских политиков, уже сейчас очевидно, что санкции, как и обещали в Вашингтоне, будут самые жесткие в истории. Положение в экономике сейчас настолько тяжелое, что из Ирана бегут не только состоятельные иранцы, но и афганские мигранты. Так, по данным Международной организации по миграции (IOM), за 7 месяцев 2018 года на родину вернулось уже более 400 тыс. афганцев, т.е. вдвое больше, чем за весь 2017 год (187 тыс.).

Экономисты из BMI Research прогнозируют в следующем году снижение ВВП на 4,3%. С каждым днем усиливаются слухи о введении карточной системы. Риал в 2018 году обесценился по отношению к американскому доллару на 80%. При сохраненном Минфином ИРИ для закупок лекарств, продуктов и предметов первой необходимости официальном курсе 1:42 тыс., на черном рынке за доллар платят в три раза больше.

Разорение угрожает не только главной отрасли иранской экономики – «нефтянке», но и многим другим секторам. Например, известным на весь мир иранским коврам, которые ткут сотни тысяч высококвалифицированных специалистов и которые приносят стране сотни миллионов долларов. 7 августа американским компаниям и компаниям других стран, которые, естественно, не хотят попасть под действие вторичных санкций, запрещено их покупать.

Конечно, иранские власти не сидят, сложа руки. В Центральном банке Ирана накануне вступления в силу санкций, например, сменили управляющего и отменили ограничения на ввоз в страну долларов и золота, а также вновь открыли закрытые в марте обменные пункты. Правительство обещает субсидировать лекарства и продовольствие. Для экономии валюты запрещен импорт более полутора тысяч наименований товаров.

Тегеран лихорадочно ищет союзников. Иранцев, вернее, сделку по ядерной программе Ирана, из которой в мае в одностороннем порядке вышли США, поддерживает, хотя, конечно, только на словах Европа. Правда, сделать Брюссель по большому счету ничего не может. Еврокомиссия пообещала защиту от вторичных санкций европейским компаниям, которые, несмотря на угрозы Вашингтона, останутся в Иране и после 4 ноября, но шансы добиться справедливости в судах у них невелики.

Великий исход

Это прекрасно понимают европейские бизнесмены. Свыше 50 крупных транснациональных компаний уже объявили о свертывании отношений с Ираном. Несмотря на всю прибыльность сотрудничества с Тегераном большой бизнес видит, что оно не идет ни в какое сравнение с важностью сохранения отношений с Вашингтоном. Отсюда и великий исход из Ирана, который с каждым днем, приближающим ноябрь, будет набирать обороты.

Возникшая ситуация, кстати, создает отличные возможности для российских и китайских компаний занять место, освобождаемое уходящими из Ирана западными компаниями. Активность российского и китайского бизнеса в ИРИ в последние месяцы резко возросла. Иранская делегация в июле, например, приезжала в Москву и подписала с российскими коллегами соглашение об инвестициях в иранский нефтегазовый сектор на 50 млрд долларов.

Россия и Китай неоднократно заявляли, что продолжат покупать у Ирана нефть и после 4 ноября. Москва и Пекин явно не намерены в угоду Вашингтону сворачивать с ним взаимовыгодные деловые и торговые отношения.