Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!
Подписка
Экономика
Москва, 16.08.2018

Санкции против Ирана будут самыми жесткими в истории

«Expert Online» 2018
  • На старом тегеранском базаре
EPA\TASS Автор: ABEDIN TAHERKENAREN

На старом тегеранском базаре

Первая неделя новой и одновременно привычной жизни «под санкциями» показала иранцам, что их ждут тяжелые времена. Первым делом Иран вынужден был начать продавать нефть дешевле, чтобы покрепче привязать к себе импортеров в преддверии еще более деструктивной волны санкций.

Кислородное голодание

В преддверии вступления в силу американских санкций по иранской нефти Тегеран отчаянно пытается спасти свой нефтяной рынок от надвигающегося краха. Для того, чтобы покрепче привязать к себе импортеров нефти, иранцы снижают цены на «черное золото». В первую очередь, для главных покупателей иранской нефти – Китая и Индии. Reuters сообщает о снижении National Iranian Oil Company цен на нефть для азиатских покупателей на 0,75 - $0.90 за баррель. Не забыты и западные импортеры. Для них цены снижены на полдоллара за баррель.

Первая неделя новой и одновременно привычной жизни «под санкциями» показала, что Иран ждут тяжелые времена. За три года жизни после частичной отмены санкций иранцы немного подышали почти полной грудью и вот им вновь перекрывают кислород.

Беспорядки, прокатившиеся в последние пару недель по Ирану, показывают, что иранцы не намерены безропотно мириться с резким ухудшением жизни, начавшимся еще до 7 августа, дня вступления в силу первого блока американских санкций. Пока акции протеста проходят в основном под экономическими лозунгами, но очевидно, что с каждым днем будет появляться все больше и политических требований, касающихся, в первую очередь, смены правительства и режима. Это, конечно, не значит, что режиму аятолл в Иране угрожает серьезная опасность. По крайней мере, сейчас в августе.

Однако наученные горьким опытом 2009 года, когда Иран захлестнула волна кровавых беспорядков и демонстраций, в которых участвовало более миллиона человек, власти приготовились к худшему.

Но если правительству Хасана Роухани что-то и угрожает, то это не «улица», а внутренние враги, консерваторы и «ястребы», которых в ИРИ хватает. Лагерь противников «либерального» (по иранским меркам, конечно) правительства наверняка существенно усилится в ноябре. Напомним, 4 ноября должен вступить в силу второй блок американских санкций, среди которых и наиболее чувствительные для иранской экономики, а значит и для жизни простых иранцев меры, направленные против главного источника поступлений в бюджет – нефти.

Что делать

Конечно, правительство пытается готовиться к 4 ноября заранее. Несмотря на воинственные, как всегда, заявления высокопоставленных иранских политиков, уже сейчас очевидно, что санкции, как и обещали в Вашингтоне, будут самые жесткие в истории. Положение в экономике сейчас настолько тяжелое, что из Ирана бегут не только состоятельные иранцы, но и афганские мигранты. Так, по данным Международной организации по миграции (IOM), за 7 месяцев 2018 года на родину вернулось уже более 400 тыс. афганцев, т.е. вдвое больше, чем за весь 2017 год (187 тыс.).

Экономисты из BMI Research прогнозируют в следующем году снижение ВВП на 4,3%. С каждым днем усиливаются слухи о введении карточной системы. Риал в 2018 году обесценился по отношению к американскому доллару на 80%. При сохраненном Минфином ИРИ для закупок лекарств, продуктов и предметов первой необходимости официальном курсе 1:42 тыс., на черном рынке за доллар платят в три раза больше.

Разорение угрожает не только главной отрасли иранской экономики – «нефтянке», но и многим другим секторам. Например, известным на весь мир иранским коврам, которые ткут сотни тысяч высококвалифицированных специалистов и которые приносят стране сотни миллионов долларов. 7 августа американским компаниям и компаниям других стран, которые, естественно, не хотят попасть под действие вторичных санкций, запрещено их покупать.

Конечно, иранские власти не сидят, сложа руки. В Центральном банке Ирана накануне вступления в силу санкций, например, сменили управляющего и отменили ограничения на ввоз в страну долларов и золота, а также вновь открыли закрытые в марте обменные пункты. Правительство обещает субсидировать лекарства и продовольствие. Для экономии валюты запрещен импорт более полутора тысяч наименований товаров.

Тегеран лихорадочно ищет союзников. Иранцев, вернее, сделку по ядерной программе Ирана, из которой в мае в одностороннем порядке вышли США, поддерживает, хотя, конечно, только на словах Европа. Правда, сделать Брюссель по большому счету ничего не может. Еврокомиссия пообещала защиту от вторичных санкций европейским компаниям, которые, несмотря на угрозы Вашингтона, останутся в Иране и после 4 ноября, но шансы добиться справедливости в судах у них невелики.

Великий исход

Это прекрасно понимают европейские бизнесмены. Свыше 50 крупных транснациональных компаний уже объявили о свертывании отношений с Ираном. Несмотря на всю прибыльность сотрудничества с Тегераном большой бизнес видит, что оно не идет ни в какое сравнение с важностью сохранения отношений с Вашингтоном. Отсюда и великий исход из Ирана, который с каждым днем, приближающим ноябрь, будет набирать обороты.

Возникшая ситуация, кстати, создает отличные возможности для российских и китайских компаний занять место, освобождаемое уходящими из Ирана западными компаниями. Активность российского и китайского бизнеса в ИРИ в последние месяцы резко возросла. Иранская делегация в июле, например, приезжала в Москву и подписала с российскими коллегами соглашение об инвестициях в иранский нефтегазовый сектор на 50 млрд долларов.

Россия и Китай неоднократно заявляли, что продолжат покупать у Ирана нефть и после 4 ноября. Москва и Пекин явно не намерены в угоду Вашингтону сворачивать с ним взаимовыгодные деловые и торговые отношения.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Рынок новостроек станет чище, а дольщики заплатят за свои гарантии

    Девелоперы предлагают поторопиться с покупкой квартир, поскольку ввиду новых правил долевого строительства новостройки могут подорожать уже к началу будущего года

    Время фиксировать ставку

    Ставки по депозитам продолжают стремиться вниз. На них давит и низкая инфляция, и снижающаяся маржа банков. В этой ситуации Альфа-банк предлагает 7% по накопительному счету

    КАРТА ПУТЕШЕСТВИЙ

    Банк начал продажи кобрендинговой карты AlfaTravel, которая позволяет не только копить мили, но и получать целый комплекс услуг в путешествии. С помощью этой карты Альфа-банк рассчитывает дополнительно привлечь обеспеченных клиентов

    Современная программа лояльности: трансформация

    Неценовые активности помогают ритейлерам "встряхнуть" рынок. Сеть продуктовых магазинов "Магнит" - запустила новую программу лояльности "С любовью от Роналдиньо"
    Реклама

    TOP

    1. NI: Россия в Сирии добилась феноменальных успехов при помощи всего двух эскадрилий
      Четыре десятилетия Соединенные Штаты, успешно вытеснившие Советский Союз с Ближнего Востока в конце семидесятых годов прошлого века, наслаждались спокойствием, если можно считать таковым отсутствие Москвы. Так что теперь русские не «пришли», а вернулись на Ближний Восток, причем для того, чтобы больше не уходить, утверждает американское издание
    2. Валюта стала не нужна
      Новый пакет санкций США, который намерены принять американские сенаторы, не вызвал ажиотажного спроса на валюту
    3. Торговая война США-Китай перекраивает торговые потоки
      Последние шаги со стороны США в торговой войне против Китая закрывают путь китайским товарам не только в эту страну, но и в Европу. Однако новый раунд повышения пошлин может задеть за живое и американскую промышленность