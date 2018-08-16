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Москва, 16.08.2018

Стало известно, каким станет модернизированный бомбардировщик Ту-22М3

«Expert Online» 2018

Виктор Бондарев – глава комитета по обороне верхней палаты российского парламента – заявил, что до 2020 года планируется модернизировать 30 строевых сверхзвуковых дальних бомбардировщиков Ту-22М3 до версии М3М.

При этом он подчеркнул, что Ту-22М3М – это второе дыхание сверхзвукового дальнего бомбардировщика-ракетоносца, передаёт РИА Новости.

По его мнению, Ту-22М3 – замечательный многофункциональный, манёвренный самолёт, блестяще проявивший себя в Сирии.

«Но он эксплуатируется в текущей версии уже почти 30 лет. Вместе с тем он имеет огромный модернизационный потенциал, который глупо было бы не использовать», – отметил сенатор.

Ожидается, что в новой версии будут обновлены радиоэлектронное оборудование, построенное на новой элементной базе, средства связи, установлена цифровая специализированная вычислительная подсистема СПВ-24-22.

Кроме того, можно будет применять спутниковую систему наведения ГЛОНАСС. При этом улучшатся эргономические показатели кабины пилота. Также будет расширена номенклатура средств поражения противника, которые можно нести на борту: самолёты адаптируются для возможности оснащения их современными высокоточными крылатыми ракетами Х-32 (класс воздух-поверхность), а также гиперзвуковыми ракетами.

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