Учёные назвали продукты, употребление которых предотвращает рак

Британские учёные установили, что химические вещества, содержащиеся в капусте и брокколи, могут помочь сохранить здоровое состояние ЖКТ и предотвратить рак толстой кашки.

Проведя исследование на грызунах, они пришли к выводу, что индол-3-карбинола, который вырабатывается при употреблении в пищу растений рода Brassica, активизирует белок, называемый арильным углеводородным рецептором.

При этом дефицит этого белка приводит к воспалению кишечника и онкологическим заболеваниям, поскольку без него не происходит формирование клеток, которые усваивают питательные вещества или вырабатывают защитный секрет, пишет MedicalXpress.

Однако при переходе на «капустную диету» эпителий восстанавливается, работа кишечника приходит в норму, а риск появления злокачественных образований существенно снижается.

Согласно выводу учёных, результаты их исследований свидетельствуют о пользе диеты, богатой овощами, и подтверждают непосредственную связь между раком толстой кишки и неправильным питанием.

Ранее сообщалось, что американские учёные из университета Сан-Франциско нашли новый способ лечения злокачественных опухолей, которые не поддаются обычной терапии.



