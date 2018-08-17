Грамотный и комфортный квартирный переезд

В настоящее время квартирный переезд можно произвести без особых затруднений. Множество мувинговых фирм всегда готово оказать помощь по быстрому перемещению вещей из старого жилья в новое.

Поскольку их число весьма велико, выбор наиболее подходящей фирмы, которая позволит осуществить комортный квартирный переезд является непростым делом – необходимо приложить определенные усилия и потратить время на уточнение условий работы, размера оплаты и прочих нюансов для каждой из них, а затем провести сравнение. Величина оплаты чаще всего определяется объемом израсходованных упаковочных материалов и составом предоставленных услуг. Некоторые компании устанавливают расценки на свои услуги на основании времени использования грузовой автомашины, числа грузчиков, а также расстояния, на которое необходимо переместить мебель от одной квартиры до автомобиля и от автомобиля до другой квартиры. Однако любой квартирный переезд подразумевает большое количество нюансов. По этой причине его точную стоимость заранее назвать невозможно. Для определения суммы оплаты представитель фирмы должен побывать на месте, все осмотреть, задать заказчику интересующие вопросы, выполнить самостоятельную оценку объема предстоящей работы и дать рекомендации относительно организации переезда.

Важность заключения договора

В России нет традиции заключать официальные договоры по предоставлению бытовых услуг. Мало кто из заказчиков подписывает договор с бригадой строителей или сантехником, однако только такая форма взаимоотношений гарантирует выполнение работы на требуемом уровне и в четко обозначенные сроки. В случае с квартирным переездом лишь при помощи данного документа можно зафиксировать стоимость работ, которая останется неизменной даже в случае поломки лифта, из-за чего грузчикам придется нести вещи по лестнице на десятый этаж. Кроме того, в договоре указывается полный перечень вещей, которые требуется доставить невредимыми по определенному адресу. Ответственность за сохранность этих вещей во время переезда ложится на мувинговую фирму. В договоре прописывается величина компенсации, которую она должна выплатить заказчику в случае повреждения ее сотрудниками принадлежащей ему собственности.

Подготовка к переезду

Хотя основная часть работ при квартирном переезде выполняется сотрудниками мувинговой фирмы, все же эффективность и скорость их действий в значительной мере зависят от подготовки, проведенной заказчиком.

Чтобы сэкономить свои деньги на оплате услуг мувинговой фирмы, можно упаковать часть предметов своими силами. Однако при этом нужно соблюдать определенные правила, направленные на легкость перевозки, распаковки и размещения вещей на новом месте. При выполнении данной задачи полезно произвести сортировку вещей, «отбраковав» переставшие быть нужными предметы – изношенные или устаревшие, превратившиеся в бесполезный хлам. Во время переезда зачастую обнаруживается немалое количество таких вещей, и надо хорошенько подумать, есть необходимость в их перевозке на новое место жительства.

Посуду и личные вещи нужно сложить в картонные коробки, склеив их полиэтиленовым скотчем для предотвращения выпадывания предметов. Бытовую технику и мебель и пакуют в воздушно-пузырчатую пленку. С использованием бумажного скотча защищаются углы, фиксируются в закрытой позиции двери шкафа, закрепляются упаковочные материалы. Для упаковки стекол и зеркал используют разрезанные коробки или картонные листы.

Правила транспортировки вещей

Поскольку во время перевозки вещей на новое место они могут быть повреждены, их нужно заранее подготовить с соблюдением несложных правил. Из шкафа надо извлечь полки и старательно все упаковать. Дверцы из стекла упаковывают с использованием воздушно-пузырчатой пленки, картонных листов и скотча. Фурнитура помещается в пакетик и подписывается. С глухих дверей надо снять ручки и сложить их в пакетик с фурнитурой, зафиксировав двери в закрытом положении с использованием скотча. С люстры надо снять плафоны, завернуть их по отдельности в воздушно-пузырчатую пленку и разместить в коробке таким образом, чтобы в ней не было свободного пространства.

При перевозке аквариума надо вылить из него часть воды в емкость и переместить в нее рыбок и растения. Затем аквариум помещают в картонную коробку, фиксируют его скотчем, а потом обертывают мягкой тканью, после чего также фиксируют ее скотчем.

Телевизор или монитор также необходимо старательно упаковать. Повышенное внимание следует обратить на защиту экрана и углов. Со стороны экрана малярным скотчем наклеивают лист картона, защиту выступающих частей выполняют картонными или пенопластовыми уголками, которые фиксируют скотчем. Затем телевизор или монитор оборачивают мягкой тканью или воздушно-пузырчатой пленкой. Производить перевозку этих хрупких предметов необходимо в вертикальном положении.