Украина, продавая двигатели для боевых самолетов в КНР, бьёт по интересам Вашингтона, что фактически является предательством.

Как такому выводу пришли эксперты газеты The Washington Times, которые утверждают, что украинская компания «Мотор Сич» поставила 20 двигателей для 12 китайских учебно-боевых самолетов JL-10.

В целом, по их данным, контракт на 380 млн долларов предполагает поставку 250 авиационных двигателей. Таким образом, Киев помогает Пекину решать проблемы с производством реактивных двигателей. По сути, украинцы берут деньги американских налогоплательщиков и в то же время наносят удар в спину военно-морским силам США.

В свою очередь военный эксперт International Strategy and Assessment Center Рик Фишер заявил, что США должны надавить на Киев, чтобы заблокировать сделку по поставкам двигателей.

Напомним, согласно военной доктрине Вашингтона, на сегодняшний день Китай является стратегическим соперником США.