Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!
Подписка
Москва, 17.08.2018

США обвинили Украину в предательстве

«Expert Online» 2018

Украина, продавая двигатели для боевых самолетов в КНР, бьёт по интересам Вашингтона, что фактически является предательством.

Как такому выводу пришли эксперты газеты The Washington Times, которые утверждают, что украинская компания «Мотор Сич» поставила 20 двигателей для 12 китайских учебно-боевых самолетов JL-10.

В целом, по их данным, контракт на 380 млн долларов предполагает поставку 250 авиационных двигателей. Таким образом, Киев помогает Пекину решать проблемы с производством реактивных двигателей. По сути, украинцы берут деньги американских налогоплательщиков и в то же время наносят удар в спину военно-морским силам США.

В свою очередь военный эксперт International Strategy and Assessment Center Рик Фишер заявил, что США должны надавить на Киев, чтобы заблокировать сделку по поставкам двигателей.

Напомним, согласно военной доктрине Вашингтона, на сегодняшний день Китай является стратегическим соперником США.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Рынок новостроек станет чище, а дольщики заплатят за свои гарантии

    Девелоперы предлагают поторопиться с покупкой квартир, поскольку ввиду новых правил долевого строительства новостройки могут подорожать уже к началу будущего года

    Время фиксировать ставку

    Ставки по депозитам продолжают стремиться вниз. На них давит и низкая инфляция, и снижающаяся маржа банков. В этой ситуации Альфа-банк предлагает 7% по накопительному счету

    КАРТА ПУТЕШЕСТВИЙ

    Банк начал продажи кобрендинговой карты AlfaTravel, которая позволяет не только копить мили, но и получать целый комплекс услуг в путешествии. С помощью этой карты Альфа-банк рассчитывает дополнительно привлечь обеспеченных клиентов

    Современная программа лояльности: трансформация

    Неценовые активности помогают ритейлерам "встряхнуть" рынок. Сеть продуктовых магазинов "Магнит" - запустила новую программу лояльности "С любовью от Роналдиньо"
    Реклама

    TOP

    1. NI: Россия в Сирии добилась феноменальных успехов при помощи всего двух эскадрилий
      Четыре десятилетия Соединенные Штаты, успешно вытеснившие Советский Союз с Ближнего Востока в конце семидесятых годов прошлого века, наслаждались спокойствием, если можно считать таковым отсутствие Москвы. Так что теперь русские не «пришли», а вернулись на Ближний Восток, причем для того, чтобы больше не уходить, утверждает американское издание
    2. Грозит ли долларовым счетам принудительная конвертация
      Антон Силуанов уверен, что новые американские санкции для российских банков, если до них дойдет дело, будут неприятными, но не смертельными, и что «по сути, ограничения выйдут боком для тех же самых американцев». Но на самый животрепещущий вопрос — что будет с долларовыми счетами? — прямого ответа нет. Некоторые сценарии берут за пример своеобразный опыт Аргентины
    3. Паны вернулись
      Пенсии и реформы глазами последних русских на деревне