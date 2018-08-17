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Москва, 17.08.2018

Центробанк увеличил загрузку печатного станка

«Expert Online» 2018

К 10 августа 2018 года объём денежной базы в узком определении составил 10 трлн 352,1 млрд руб. против 10 трлн 252,2 млрд руб. к 3 августа.

Таким образом, за неделю денежная база увеличилась на 99,9 млрд руб. (+ 0,97%), пишет сетевое издание «Вести. Экономика» со ссылкой на информацию регулятора.

При этом отмечается, что денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учётом средств в кассах кредитных организаций) и деньги на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Центробанке. 

Объём денежной базы в широком определении увеличивается ещё быстрее. Этот показатель включает в себя наличные деньги в обращении (с учётом денег в кассах банков), деньги на корреспондентских счетах и счетах обязательных резервов кредитных организаций в ЦБ РФ. В базе учтена совокупная рыночная стоимость непогашенных облигаций Банка России. 

Таким образом, согласно информации регулятора, объём денежной базы в широком определении составил к 1 июля 2018 года 16,482 трлн руб.

В январе-июне этот показатель вырос на 12,1%, в годовом выражении - на 42,1% (в июле 2017 г. показатель составлял 11 трлн 596,4 млрд руб.).

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