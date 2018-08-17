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Москва, 17.08.2018

В Минкомсвязи предлагают повысить требования к сим-картам

«Expert Online» 2018

В Министерстве связи и массовых коммуникаций РФ предлагают обязать российских сотовых операторов использовать средства криптографической защиты информации для идентификации абонентов.

Согласно проекту приказа, опубликованному на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, нововведения позволят защитить данные, передаваемые по сетям связи, от несанкционированного доступа. Новые средства шифрования должны соответствовать требованиям ФСБ.

При этом отмечается, что доработанная версия проекта не распространяется на сим-карты, приобретенные оператором связи до вступления в силу приказа. Таким образом, единовременная замена сим-карт не предусмотрена.

По мнению Минэкономразвития, новации потребуют от российских сотовых операторов дополнительных затрат за закупку оборудования, а это, примерно, 3,2 млн руб. за единицу. В Минкомсвязи считают, что понадобится 80 единиц такого оборудования на весь рынок.

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