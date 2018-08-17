Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!
Подписка
Москва, 17.08.2018

Visa анонсировала ужесточение требований к установленным в РФ банкоматам

«Expert Online» 2018

Visa – американская транснациональная компания, предоставляющая услуги проведения платёжных операции – анонсировала ужесточение требований к установленным в России банкоматам.

Начиная с апреля 2020 года, все банкоматы, которые будут устанавливаться или обновляться в нашей стране, должны быть оборудованы бесконтактной системой оплаты, пишет газета «Ведомости».

Согласно информации издания, данное требование Visa установила специально для России.

По словам одного из представителей платежной системы, развитие бесконтактных платежей, в том числе бесконтактных банкоматов, является одним из элементов новой программы компании.

В свою очередь генеральный директор Visa Альфред Келли-младший заявил, что в настоящее время 4 из 10 платежных операций в российских магазинах осуществляются с помощью бесконтактных карт или бесконтактных устройств, в то время как 2 года назад на бесконтактные операции приходилось всего лишь 2%.

Ранее сообщалось, что в Крыму перестали обслуживать банковские карты Visa и MasterCard. Как уточнили в колл-центре «Генбанка», все действующие карты Visa или MasterCard банк автоматически заменил своим клиентам на карты платежной системы «Мир».

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Рынок новостроек станет чище, а дольщики заплатят за свои гарантии

    Девелоперы предлагают поторопиться с покупкой квартир, поскольку ввиду новых правил долевого строительства новостройки могут подорожать уже к началу будущего года

    Время фиксировать ставку

    Ставки по депозитам продолжают стремиться вниз. На них давит и низкая инфляция, и снижающаяся маржа банков. В этой ситуации Альфа-банк предлагает 7% по накопительному счету

    КАРТА ПУТЕШЕСТВИЙ

    Банк начал продажи кобрендинговой карты AlfaTravel, которая позволяет не только копить мили, но и получать целый комплекс услуг в путешествии. С помощью этой карты Альфа-банк рассчитывает дополнительно привлечь обеспеченных клиентов

    Современная программа лояльности: трансформация

    Неценовые активности помогают ритейлерам "встряхнуть" рынок. Сеть продуктовых магазинов "Магнит" - запустила новую программу лояльности "С любовью от Роналдиньо"
    Реклама

    TOP

    1. NI: Россия в Сирии добилась феноменальных успехов при помощи всего двух эскадрилий
      Четыре десятилетия Соединенные Штаты, успешно вытеснившие Советский Союз с Ближнего Востока в конце семидесятых годов прошлого века, наслаждались спокойствием, если можно считать таковым отсутствие Москвы. Так что теперь русские не «пришли», а вернулись на Ближний Восток, причем для того, чтобы больше не уходить, утверждает американское издание
    2. Грозит ли долларовым счетам принудительная конвертация
      Антон Силуанов уверен, что новые американские санкции для российских банков, если до них дойдет дело, будут неприятными, но не смертельными, и что «по сути, ограничения выйдут боком для тех же самых американцев». Но на самый животрепещущий вопрос — что будет с долларовыми счетами? — прямого ответа нет. Некоторые сценарии берут за пример своеобразный опыт Аргентины
    3. Паны вернулись
      Пенсии и реформы глазами последних русских на деревне