Visa анонсировала ужесточение требований к установленным в РФ банкоматам

Visa – американская транснациональная компания, предоставляющая услуги проведения платёжных операции – анонсировала ужесточение требований к установленным в России банкоматам.

Начиная с апреля 2020 года, все банкоматы, которые будут устанавливаться или обновляться в нашей стране, должны быть оборудованы бесконтактной системой оплаты, пишет газета «Ведомости».

Согласно информации издания, данное требование Visa установила специально для России.

По словам одного из представителей платежной системы, развитие бесконтактных платежей, в том числе бесконтактных банкоматов, является одним из элементов новой программы компании.

В свою очередь генеральный директор Visa Альфред Келли-младший заявил, что в настоящее время 4 из 10 платежных операций в российских магазинах осуществляются с помощью бесконтактных карт или бесконтактных устройств, в то время как 2 года назад на бесконтактные операции приходилось всего лишь 2%.

Ранее сообщалось, что в Крыму перестали обслуживать банковские карты Visa и MasterCard. Как уточнили в колл-центре «Генбанка», все действующие карты Visa или MasterCard банк автоматически заменил своим клиентам на карты платежной системы «Мир».