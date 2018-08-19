Дальнейшего падения рубля ждать не стоит

«Самое интересно, что дальнейшего падения нашей валюты ждать не стоит… риски уже в цене», — сообщается в аналитической статье, опубликованной журналом «Эксперт». Этот вывод основан на опросе высококвалифицированных аналитиков, в прогнозах которых, тем не менее, присутствует определенный разброс. Оценивая будущие последствия как вводимых в ближайшее время, так и возможных следующих американских санкций, они указывают для рубля коридоры от 60-65 рублей за доллар до 68 рублей. Отмечается возможность краткосрочного скачка выше 70 руб./долл., в варианте введения санкций на госдолг, но и в этой оценке на долгосрочном отрезке санкции прибавят курсу доллара к рублю лишь полтора рубля. Лишь один прогноз называет уровень до 75 рублей.

Именуемый «адским законом» пакет наиболее жестких санкций, фигурирующий в статусе законопроекта в американском парламенте, уже привел к росту доходности российских гособлигаций до 8,5%, отмечается в статье. Однако самый жесткий вариант все же маловероятен, а если он все же реализуется, то и в этом случае уже сейчас понятны компенсирующие его действие меры. Иной вопрос, что стоимость и сложность транзакций в экспортно-импортных и международно-финансовых операциях при этом возрастет.

Что касается обсуждаемой на рынке и в СМИ проблемы нехватки в банках долларов на счетах, при которой российские компании могли бы столкнуться с невозможностью выполнить свои обязательства, то, как отмечает один из аналитиков, объем высоколиквидных активов российских банков на начало второго полугодия полностью покрывал объем внешних выплат нефинансовых организаций до конца года. Впрочем, повышенный спрос на валюту могут начать предъявлять отдельные участники рынка, что будет толкать вверх доллар и евро.