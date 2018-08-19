Собянин о платном въезде в центр: «мы не собираемся так делать»

Центр Москвы стал свободнее в результате ограничения там количества мест для парковки, и поэтому едущие транзитом водители выбирают его в качестве предпочтительного маршрута проезда, рассказал мэр столицы Сергей Собянин в интервью, публикуемом в понедельник журналом «Эксперт». По словам мэра, «”Яндекс. Пробки” вам показывает кратчайший путь через центр — и вы туда устремляетесь». Сергей Собянин пояснил, что в принципе эта проблема вызвана радиальной системой дорог, отличающей Москву от большинства европейских и американских городов.

Предотвратить транзит через центр города можно с помощью платного въезда. «Но мы не собираемся так делать», — заявил мэр в интервью. Он рассказал о том, что возможностей проехать через город, минуя центр, у водителей станет больше в результате строительства Северо-Западной и Северо-Восточной хордовых трасс и Южной рокады.

В рамках таких проектов в столице было развернуто «огромное дорожное строительство». В настоящее время строится около ста километров в год, причем в основном это сложные инженерные сооружения: тоннели, развязки и путепроводы. Понять масштаб замысла властей можно из того, что, по оценке мэра, «мы прошли где-то треть пути».

Наряду с этими крупными стройками, по словам Сергея Собянина, «мы убираем локальные проблемы… Например, плохую развязку на МКАДе». Сюда же он отнес реконструкцию вылетных магистралей, «которая решает проблему выезда тех, кто уже приехал».

«Половина машин на дорогах Москвы — это жители Подмосковья и других регионов», — сказал мэр, но отгораживаться от них никто не собирается, нужно, напротив, сделать город комфортным для всех. Для того, чтобы автотранспорт не «наваливался на МКАД» и магистрали города, помимо дорожного строительства реализуется широкая программа развития общественного транспорта, о которой также рассказывается в интервью «Эксперту».

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