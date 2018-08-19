ВНЖ в Андорре: чем привлекательно резидентство в Княжестве

При поиске новых вариантов для прибыльного инвестирования в зарубежную недвижимость особого внимания заслуживает Андорра. Привлекательность данной идеи обусловлена целым рядом весомых факторов.
Это расположенное между Францией и Испанией государство обеспечило свое процветание за счет комбинирования наилучших экономических моделей, развития туристической отрасли и умелого развития торговых связей. Достаточно высокий уровень жизни населения, живописные пейзажи, предоставляемые местным правительством налоговые льготы являются весьма убедительными аргументами для притока капиталовложений из множества стран. Площадь Княжества Андорра составляет примерно 470 кв. км. На этой территории проживает приблизительно 71 тыс. граждан. Нерезиденты, которые стремились получить вид на жительство в Испании, с легкостью отказываются от своего намерения в пользу получения ВНЖ Андорры, которое привлекает граждан других государств благодаря следующим преимуществам:
- Удачное местонахождение и экологическая чистота. Соседство с такими государствами как Испания и Франция делает Княжество Андорра неповторимым местом. Данное преимущество дополняется природными красотами.
- Инновационная модель экономики, базирующаяся на максимально либеральном отношении к зарубежным капиталовложениям. Правительство Андорры предлагает иностранцам богатый выбор стратегических возможностей. Это относится и к уровню предприятий, и к уровню частных предпринимателей. Такая концепция обеспечивает государству независимость от внешнего давления и позволяет развиваться свободно.
- Высочайшие стандарты безопасности. При инвестировании в недвижимость в любом государстве важнейшую роль играют два фактора: безопасность и стабильность. Поскольку уровень преступности в Андорре является самым низким среди всех стран мира, это обеспечивает ей возможность считаться социально стабильным государством с максимально высоким уровнем физической безопасности всех проживающих на ее территории людей.
- Прозрачность налогообложения. Стремление к достижению максимальной прозрачности финансовой системы, отмечаемое в последние десятилетия во множестве стран мира, стимулировало правительство Андорры принять участие в системе автоматического интернационального обмена налоговыми данными между различными государствами. После подготовительного периода длительностью в один год Андорры начала участвовать в данной системе с 2018 года.
- Прекрасное здравоохранение. Жители Андорры имеют возможность пользоваться высококачественным медицинским обслуживанием, что способствует сохранению здоровья и большой продолжительности жизни.
- Чрезвычайно высокий уровень жизни. По показателю величины валового внутреннего продукта на душу населения Княжество Андорра находится на лидирующих позициях в рейтингах, уступая лишь Люксембургу и Швейцарии.
- Богатые возможности для развлечений и занятий спортом. В Андорре имеются трассы для велосипедного спорта и пешеходного туризма, отличные условия для катания на горных лыжах и занятий прочими горными видами спорта.
- Невысокое налоговое бремя. Наряду с множеством дополнительных возможностей для занятий предпринимательской деятельностью, малая фискальная нагрузка создает чрезвычайно благоприятные условия как для бизнесменов, так и для потребителей. Поскольку налоговая нагрузка на производителей и ритейлеров в Андорре существенно меньше, чем в других европейских государствах, это ведет не только к снижению их издержек, но и к продаже их продукции в рознице по более доступным ценам. Благодаря этому местные жители имеют возможность приобретать товары и услуги высокого качества по весьма привлекательной стоимости. Стоит отметить, что граждане России, Украины и Белоруссии в целях минимизации налогов и диверсификация рисков зачастую получают ВНЖ в Андорре вместе с гражданством Карибских островов.
- Культурно-массовые развлечения. Княжество располагает самым большим числом музеев на одного жителя среди всех стран мира. Здесь почти круглогодично проводятся различные фестивали и иные мероприятия.
- Особое внимание следует обратить на местный рынок недвижимости. Продвинутое законодательство обеспечивает кристальную прозрачность сделок с недвижимым имуществом. Приобретение жилья в Андорре не только дает источник ренты, но обеспечивает возможность заработать на его удорожании.
- Активное внедрение современных технологий. Андорра постоянно открыта для нововведений во всех сферах. Например, благодаря имеющейся в Княжестве оптоволоконной сети из соседней Испании в него нередко переезжают для постоянного проживания люди, деятельность которых связана с интернетом. Кроме того, карликовое государство работает над созданием сверхсовременной системы общественного транспорта, основанной на использовании беспилотных электромобилей.