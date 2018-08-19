ВНЖ в Андорре: чем привлекательно резидентство в Княжестве

При поиске новых вариантов для прибыльного инвестирования в зарубежную недвижимость особого внимания заслуживает Андорра. Привлекательность данной идеи обусловлена целым рядом весомых факторов.

Это расположенное между Францией и Испанией государство обеспечило свое процветание за счет комбинирования наилучших экономических моделей, развития туристической отрасли и умелого развития торговых связей. Достаточно высокий уровень жизни населения, живописные пейзажи, предоставляемые местным правительством налоговые льготы являются весьма убедительными аргументами для притока капиталовложений из множества стран. Площадь Княжества Андорра составляет примерно 470 кв. км. На этой территории проживает приблизительно 71 тыс. граждан. Нерезиденты, которые стремились получить вид на жительство в Испании, с легкостью отказываются от своего намерения в пользу получения ВНЖ Андорры, которое привлекает граждан других государств благодаря следующим преимуществам: