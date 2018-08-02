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Москва, 02.08.2018

Медики рассказали о пользе посещения сауны

«Expert Online» 2018

Регулярное посещение саун (2-3 разу в неделю) заметно понижает вероятность развития болезней сердца и сосудов, проблем с работой мозга и лёгких, а также снижает шансы на преждевременную смерть.

К такому выводу пришли учёные-медики из университета Йювяскуля (Финляндия), опубликовавшие результаты своих исследований в журнале Mayo Clinic Proceedings.

В частности, установлено, что любители саун примерно на 44% реже умирали от внезапной остановки сердца, чем люди, не посещающие их или попадающие в баню достаточно редко, и на 65% реже страдали от болезни Альцгеймера и старческого слабоумия. Кроме того, у любителей саун снижается вероятность развития гипертонии – примерно на 47%, и болезней легких, таких как астма или пневмония.

Учёные объединили данные своих собственных исследований, которые проводили в последние 10 лет, с результатами аналогичных опытов, о которых писали десятки других научных групп. В каждом подобном исследовании участвовало около 2 тыс. мужчин и женщин разных возрастов и социальных категорий.

Как предполагают учёные-медики, большинство подобных благотворных эффектов связано с тем, что сауна снижает уровень воспалений в организме, повышает гибкость стенок артерий, стимулирует иммунитет и ускоряет вывод вредного холестерина из кровеносной системы.

При этом исследователи надеются, что все эти гипотезы им удастся проверить в ближайшее время в ходе длительных наблюдений за здоровьем добровольцев.

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