Профессионалы event-индустрии обсудят подготовку к корпоративному сезону 2018-2019 гг.

18 августа на ВДНХ в рамках Выставки-Форума «Корпоративные события 2018» пройдет Нетворкинг-Конференция «Event Time Communication», посвящённая организации корпоративных событий. Участники конференции обсудят готовность площадок Москвы и Московской области к зимним торжествам и их предложения, требования, которые корпоративные заказчики предъявляют к потенциальным подрядчикам, а также тренды предстоящего сезона.

Современный формат Нетворкинг-Конференции предлагает участникам мероприятия не только принять активное участие в обсуждении, но и возможность познакомиться с коллегами и потенциальными партнёрами. Специально для этого компания Eventicious разрабатывает мобильное приложение, помогающее участникам обмениваться электронными визитками, назначать встречи и вести переписку.

«Использование диджитал в event-индустрии облегчает жизнь и организаторам, и участникам мероприятий – экономит время, деньги и нервы. Но главное – технологии позволяют реализовать уникальные интерактивные сценарии мероприятия, создать wow-эффект и повысить вовлеченность. В эру тотальной “диджитализации” самый короткий путь к вовлеченности участников ивентов лежит через их смартфоны. Только два факта: 75% профессионалов Event-индустрии будут использовать мобильные приложения на мероприятиях в 2018 году, при этом 91% организаторов мероприятий считают, что инвестиции в мобильное приложение сразу окупаются за счёт большей вовлеченности участников»

Кирилл Рожковский, директор по развитию Eventicious

Организаторы Конференции подготовили для участников мероприятия несколько сюрпризов. Один из них – розыгрыш билетов на лекцию «Управление жизненным циклом корпораций» Ицхака Калдерона Адизеса, основателя собственного института Адизеса и консультанта глав государств – от Израиля до Македонии, Швеции и т.д. Каждый участник конференции получит книгу «Управление жизненным циклом корпораций» знаменитого автора. Также для гостей приготовлена развлекательная программа, призы и подарки от других партнёров события.

Профессионалы индустрии расскажут обо всех тонкостях организации корпоративных мероприятий на различных, в том числе нестандартных площадках, предложат новые готовые идеи, которые будут интересны корпоративным клиентам. Спикеры корпораций раскроют тему участия в тендерах и представят чёткие алгоритмы, которые позволят обойти конкурентов. На обсуждение будут вынесены самые актуальные и «горячие» проблемы event-бизнеса, в обсуждение которых примут участие все гости события.

Во время сессии «Business Time» партнёры события представят готовые кейсы и бизнес-решения любых сложных организационных моментов мероприятия, благодаря которым можно оптимизировать бюджет, а также трудовые затраты. Кроме того специалисты расскажут о новых тенденциях в бизнесе и эксклюзивных предложениях в сфере товаров и услуг для мероприятий.

С подробной программой Конференции и условиями участия можно на сайте: http://www.corporate-events.pro/

Справка:

Компания «Интер Экспо» более десяти лет является ведущим организатором крупных международных конгрессно-выставочных мероприятий в Москве, Екатеринбурге, Алма-Ате. Среди реализованных проектов профессиональная международная выставка Wedding Fashion Moscow, ресторанная конференция RestCon2018, Выставка-Форум «Корпоративные события».

Партнеры: Eventicious, Culinaryon, Moscow Business School, Конфаэль, иммерсивное шоу «Вернувшийся», Макеу

Выставка-Форум проходит при поддержке: ГБУ «Малый бизнес Москвы», Ассоциация Ко-Маркетинга России, Международная Ассоциация Презентационной Продукции (МАПП)

Генеральный информационный партнер: журнал «Congress Time. Время конгрессов»

Информационные партнеры: издательство «Альпина Паблишер», журнал «Стратегия», издательство «Манн, Иванов и Фербер», телеканал ПроБизнес, медиахолдинг «Эксперт», деловой союз организаторов мероприятий Ивент Лига, Event-TV, Центр кадровой прессы, Rabota.ru, Event Live, газета «Малый Бизнес», PRNews, цифровой журнал «Компетенция», СМИ24, All Events, Бизнес Ассистанс, MyFin.by, Congress TV, Expomap, Московские выставки, Eventmarket, GeneralExpo, Event.ru, EventCatalog.ru, журнал «Управление персоналом», журнал БМ24, журнал БОСС

Программа

Нетворкинг-Конференции «Event Time Communication»

18 АВГУСТА 2018