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Москва, 02.08.2018

Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза

«Expert Online» 2018

Глава российского государства Владимир Путин провёл в Ново-Огарево оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ.

На совещании обсуждались международные контакты президента РФ с лидерами стран-членов БРИКС и встречи, состоявшиеся на полях саммита в Йоханнесбурге. Кроме того, были затронуты актуальные вопросы социально-экономического развития нашей страны, передаёт официальный сайт Кремля.

В совещании приняли участие глава Кабмина Дмитрий Медведев, спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава администрации президента РФ Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр обороны, директор службы внешней разведки Сергей Нарышкин, а также руководитель ФСБ Александр Бортников.

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