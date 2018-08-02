«Россия проводит рискованную нефтяную стратегию»

В последние годы российские компании резко активизировали деятельность в ряде стран, которые находятся под действием американских санкций. Эта стратегия имеет свои достоинства и несет свои риски, считает Oilprice.com

Энергетика очень чувствительна к американским санкциям ввиду того, что нефтедоллары остаются главной мировой валютой. Ограничивая доступ к долларам при помощи своей финансовой системы, Вашингтон оказывает значительное давление на нарушителей, пишет позиционирующееся как международное, но базирующееся в США авторитетное интернет-издание Oil Price (ОР).

Так, западные нефтяные компании, которые несут ответственность перед своими акционерами и которые не хотят попадать под действие санкций, введенных Белым домом против Ирана, уходят из этой страны. Вторым примером подобного влияния американских санкций может служить Венесуэла.

Уходом большинства западных компаний из нестабильных стран и регионов пользуются российские компании, причем, как государственные, так и частные. Для них большим плюсом является ослабление конкуренции и тяжелое положение стран, которым приходится выбирать между плохими сделками и их полным отсутствием.

В качестве главного примера такой деятельности Москвы ОР приводит Иран, где российские нефтяные компании активно действуют уже не первый год. Россия заключала с Тегераном бартерные сделки даже в годы действия против него международных санкций из-за ядерной программы. Такие соглашения, по которым иранская нефть менялась на продовольствие, лекарства и предметы первой необходимости, позволяли обойти международную финансовую систему и санкции.

Сейчас, когда США в одностороннем порядке вышли из сделки по иранской ядерной программе и восстанавливают через три месяца санкции против Ирана, Москва и Тегеран углубляют сотрудничество. Например, за несколько дней до встречи президентов Трампа и Путина в Хельсинки, иранская делегация заключила в Москве соглашение о крупных инвестициях в нефтегазовый сектор ИРИ. В то время, как западные компании не хотят работать в Иране, не говоря уже о расширении сотрудничества, российский бизнес пользуется возможностью усилить свое присутствие на Ближнем Востоке.

Политическая нестабильность и экономический кризис в Венесуэле тоже создали китайским и российским компаниям благоприятные условия для усиления позиций в этой латиноамериканской стране. При этом китайские и российские бизнесмены действуют под надежной защитой своих правительств, что почти на 100% исключает риск банкротства, вполне возможный при работе в такой нестабильной стране.

Энергетический сектор, пишет ОР, является для Москвы не только источником доходов. Крупнейшие российские энергетические компании дают странам, в которых они работают, жизненно необходимые ресурсы для добычи природных богатств. Это делает страны зависимыми от России не только в экономической сфере, но и в сфере политики.

Что касается плюсов активности российских компаний в «санкционных» странах, то с этим все понятно. Однако ОР видит в ней и минусы. Россия вкладывает солидные ресурсы и средства в те же Иран и, скажем, Ирак с Сирией и тем самым лишает их российскую экономику. При этом Москве приходится проявлять чудеса дипломатической и геополитической ловкости, пытаясь сохранить нормальные отношения со всеми участниками конфликта в Сирии: с Ираном, с Западом, с Турцией, с Израилем, с арабским миром. Делать это очень нелегко, особенно с учетом того, что Запад всячески пытается настроить участников конфликта против России. В качестве примера можно привести нарастающее давление Вашингтона, поддерживаемое возглавляемым Эр-Риядом арабским блоком и Израилем, с целью ослабить влияние Ирана в Сирии и на всем Ближнем Востоке.

Между тем, серьезное влияние Тегерана на политические партии и военизированные организации в Сирии и Ираке дает ему возможность в свою очередь влиять на политику России в регионе. Недавние беспорядки, прокатившиеся по югу Ирака и спровоцированные нехваткой воды и электроэнергии, наглядно показывают, насколько сложная и хрупкая ситуация сейчас в этой стране. Частично гнев демонстрантов был направлен и на энергетический сектор, в котором солидные инвестиции у российской нефтяной компании «Лукойл». Российские активы не пострадали, но акции протеста доказывают, что российские инвестиции в регионе очень уязвимы.

Маловероятно, хотя и теоретически возможно, что Тегеран воспользуется российскими инвестициями для увеличения своего влияния. Иранцы не могут позволить себе испортить отношения с Москвой, когда они вновь оказались в изоляции на международной арене. Не исключено, что этот довод придает России смелость в делах с ИРИ. К каким результатам эта стратегия приведет в долгосрочной перспективе, покажет только время, заключает Oil Price.