«Единая Россия» предложила отменить все пенсионные льготы для депутатов

Ольга Баталина – заместитель секретаря генерального совета «Единой России» – заявила, что в партии предлагают отменить все преференции по выплате пенсий для членов Совета Федерации и депутатов Госдумы.

По её словам, генсовет партии поддержал инициативу поручить фракции ЕР в нижней палате российского парламента обеспечить внесение в Госдуму и принятие проекта федерального закона о внесении изменений в федеральный закон о статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Госдумы, предусматривающего отмену пенсионных преференций для сенаторов и депутатов, передаёт РИА Новости.

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В июле 2018 года Госдума обнародовала данные о зарплате депутатов и доплатах, которые они получают к пенсии. В основу расчета входит понятие «денежное вознаграждение», на базе которого формируется доплата к пенсии парламентариев.

В 2018 сумма «вознаграждения» составляет 84 774 рубля. Депутаты получают проценты от этой суммы в зависимости от стажа работы.